El Auto de los Reyes de Churra: el último regalo de la Navidad

Como cada seis de enero, un grupo de vecinos de Churra mantiene viva la tradición del Auto de los Reyes de Oriente que representa el relato evangélico. La cita colocó el broche a las fiestas navideñas en la Plaza Belluga de Murcia con las tiernas escenas de El Encuentro de la estrella guía, la visita de los Reyes al palacio de Herodes, y por fin, la Adoración al Niño Jesús.

Este auto sacramental gozó de gran arraigo en la huerta murciana, si bien Churra y Patiño son las únicas en rememorarlo cada año, apoyándose en un libreto del siglo XVIII.♦