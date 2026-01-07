Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premio LoteríaNieveElPozo-Santa ColomaPolvo SaharianoRebajas
instagramlinkedin

Representación

El Auto de los Reyes de Churra: el último regalo de la Navidad

El Auto de los Reyes de Churra: el último regalo de la Navidad | JUAN CARLOS CAVAL

El Auto de los Reyes de Churra: el último regalo de la Navidad | JUAN CARLOS CAVAL

Como cada seis de enero, un grupo de vecinos de Churra mantiene viva la tradición del Auto de los Reyes de Oriente que representa el relato evangélico. La cita colocó el broche a las fiestas navideñas en la Plaza Belluga de Murcia con las tiernas escenas de El Encuentro de la estrella guía, la visita de los Reyes al palacio de Herodes, y por fin, la Adoración al Niño Jesús.

Este auto sacramental gozó de gran arraigo en la huerta murciana, si bien Churra y Patiño son las únicas en rememorarlo cada año, apoyándose en un libreto del siglo XVIII.♦

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Francis llega a la Región de Murcia: primera alerta amarilla confirmada
  2. Cota de nieve a 300 metros el Día de Reyes en la Región: ¿Se repetirá la nevada de 2017?
  3. Dónde ver la estampa de nieve que prepara la borrasca Francis en Murcia en vísperas de la Noche de Reyes
  4. La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia
  5. Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
  6. La primera borrasca del 2026 dejará lluvias y nieve en la Región de Murcia: consulta la previsión del fin de semana
  7. Se suspende la llegada por aire de los Reyes Magos a la Región y numerosos municipios adelantan sus cabalgatas por la borrasca 'Francis
  8. Recuperar el tren de Granada a Murcia tras 41 años sin servicio, un deseo para 2026

‘Visitas’ al castillo de Monteagudo «en todo su esplendor» con realidad virtual

El Auto de los Reyes de Churra: el último regalo de la Navidad

Eloy Lacal: "El ánimo de defender a los más débiles me llevó por el camino del sindicalismo"

Dónde ver la estampa de nieve que ha dejado la borrasca Francis en Murcia en vísperas de la Noche de Reyes

Dónde ver la estampa de nieve que ha dejado la borrasca Francis en Murcia en vísperas de la Noche de Reyes

Estas son las tres mejores rutas de senderismo para descubrir el paraíso de La Contraparada en Murcia: fáciles y sin desnivel

Estas son las tres mejores rutas de senderismo para descubrir el paraíso de La Contraparada en Murcia: fáciles y sin desnivel

Este es el programa de actos de Navidad de este martes en Murcia

Este es el programa de actos de Navidad de este martes en Murcia

Los Reyes desatan en Murcia una lluvia de caramelos

Los Reyes desatan en Murcia una lluvia de caramelos

La cábala que relaciona el ataque de Estados Unidos a Venezuela con el Real Murcia: "La última vez ascendió"

La cábala que relaciona el ataque de Estados Unidos a Venezuela con el Real Murcia: "La última vez ascendió"
Tracking Pixel Contents