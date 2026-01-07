Representación
El Auto de los Reyes de Churra: el último regalo de la Navidad
Como cada seis de enero, un grupo de vecinos de Churra mantiene viva la tradición del Auto de los Reyes de Oriente que representa el relato evangélico. La cita colocó el broche a las fiestas navideñas en la Plaza Belluga de Murcia con las tiernas escenas de El Encuentro de la estrella guía, la visita de los Reyes al palacio de Herodes, y por fin, la Adoración al Niño Jesús.
Este auto sacramental gozó de gran arraigo en la huerta murciana, si bien Churra y Patiño son las únicas en rememorarlo cada año, apoyándose en un libreto del siglo XVIII.♦
- La borrasca Francis llega a la Región de Murcia: primera alerta amarilla confirmada
- Cota de nieve a 300 metros el Día de Reyes en la Región: ¿Se repetirá la nevada de 2017?
- Dónde ver la estampa de nieve que prepara la borrasca Francis en Murcia en vísperas de la Noche de Reyes
- La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- La primera borrasca del 2026 dejará lluvias y nieve en la Región de Murcia: consulta la previsión del fin de semana
- Se suspende la llegada por aire de los Reyes Magos a la Región y numerosos municipios adelantan sus cabalgatas por la borrasca 'Francis
- Recuperar el tren de Granada a Murcia tras 41 años sin servicio, un deseo para 2026