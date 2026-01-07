Activada la Operación Frío en Murcia: reparto de bebida caliente, mantas, ropa de abrigo y alimentos

El Ayuntamiento de Murcia activa la Operación Frío, un dispositivo especial de atención a personas vulnerables y en situación de calle, hasta que termine el episodio de bajas temperaturas. Con este dispositivo, que se pone en marcha cuando el termómetro marca menos de 5 grados, se reparten bebida caliente, mantas, ropa de abrigo y alimentos.

Por el momento, se han realizado 90 intervenciones a personas sin hogar, 78 de ellos hombres y 12 mujeres, en el marco de esta operación, gestionada por la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud.

Equipos del Servicio de Emergencia Móvil de Atención Social (SEMAS), formados por trabajadores sociales, Policías Locales y voluntarios, realizan los repartos de comida y ropa y ofrecen también acompañamiento social y orientación sobre los recursos disponibles.

Asimismo, se disponen de plazas para dormir en el centro Jesús Abandonado y diversas entidades sociales realizan, de forma coordinada entre ellas y con el SEMAS, rutas de calle por las noches, no solo cuando hay inclemencias climatológicas, sino habitualmente, como es el caso de Solidarios para el Desarrollo, Jesús Abandonado, La Huertecica y Cáritas.