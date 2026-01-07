Social
Activada la Operación Frío en Murcia: reparto de bebida caliente, mantas, ropa de abrigo y alimentos
Hay plazas para dormir en el centro Jesús Abandonado y, por el momento, se han realizado 90 intervenciones a personas sin hogar
El Ayuntamiento de Murcia activa la Operación Frío, un dispositivo especial de atención a personas vulnerables y en situación de calle, hasta que termine el episodio de bajas temperaturas. Con este dispositivo, que se pone en marcha cuando el termómetro marca menos de 5 grados, se reparten bebida caliente, mantas, ropa de abrigo y alimentos.
Por el momento, se han realizado 90 intervenciones a personas sin hogar, 78 de ellos hombres y 12 mujeres, en el marco de esta operación, gestionada por la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud.
Equipos del Servicio de Emergencia Móvil de Atención Social (SEMAS), formados por trabajadores sociales, Policías Locales y voluntarios, realizan los repartos de comida y ropa y ofrecen también acompañamiento social y orientación sobre los recursos disponibles.
Asimismo, se disponen de plazas para dormir en el centro Jesús Abandonado y diversas entidades sociales realizan, de forma coordinada entre ellas y con el SEMAS, rutas de calle por las noches, no solo cuando hay inclemencias climatológicas, sino habitualmente, como es el caso de Solidarios para el Desarrollo, Jesús Abandonado, La Huertecica y Cáritas.
- La borrasca Francis llega a la Región de Murcia: primera alerta amarilla confirmada
- Cota de nieve a 300 metros el Día de Reyes en la Región: ¿Se repetirá la nevada de 2017?
- Dónde ver la estampa de nieve que prepara la borrasca Francis en Murcia en vísperas de la Noche de Reyes
- La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia
- La primera borrasca del 2026 dejará lluvias y nieve en la Región de Murcia: consulta la previsión del fin de semana
- La nieve pasa de puntillas por la Región de Murcia
- Hasta cuatro grados bajo cero: activada la alerta amarilla por frío en la Región de Murcia
- El agua alivia al secano, pero dispara la alarma por los hongos en las hortalizas