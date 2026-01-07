Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rebajas MurciaLangostino tigreTiempo MurciaContaminación MurciaCáncer de próstata
instagramlinkedin

Social

Activada la Operación Frío en Murcia: reparto de bebida caliente, mantas, ropa de abrigo y alimentos

Hay plazas para dormir en el centro Jesús Abandonado y, por el momento, se han realizado 90 intervenciones a personas sin hogar

Hay plazas disponibles para dormir en el centro Jesús Abandonado con la llegada de las bajas temperaturas.

Hay plazas disponibles para dormir en el centro Jesús Abandonado con la llegada de las bajas temperaturas. / Israel Sánchez

Judit López Picazo

Judit López Picazo

El Ayuntamiento de Murcia activa la Operación Frío, un dispositivo especial de atención a personas vulnerables y en situación de calle, hasta que termine el episodio de bajas temperaturas. Con este dispositivo, que se pone en marcha cuando el termómetro marca menos de 5 grados, se reparten bebida caliente, mantas, ropa de abrigo y alimentos.

Por el momento, se han realizado 90 intervenciones a personas sin hogar, 78 de ellos hombres y 12 mujeres, en el marco de esta operación, gestionada por la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud.

Equipos del Servicio de Emergencia Móvil de Atención Social (SEMAS), formados por trabajadores sociales, Policías Locales y voluntarios, realizan los repartos de comida y ropa y ofrecen también acompañamiento social y orientación sobre los recursos disponibles.

Asimismo, se disponen de plazas para dormir en el centro Jesús Abandonado y diversas entidades sociales realizan, de forma coordinada entre ellas y con el SEMAS, rutas de calle por las noches, no solo cuando hay inclemencias climatológicas, sino habitualmente, como es el caso de Solidarios para el Desarrollo, Jesús Abandonado, La Huertecica y Cáritas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents