Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cabalgata Reyes MurciaReyes Magos en LorcaLluvia en MurciaDatos del paroDimisión en Mazarrón
instagramlinkedin

Planes

Este es el programa de actos de Navidad de este martes en Murcia

Consulta la lista de planes para disfrutar del Día de Reyes

Llegada de los Reyes Magos a Murcia.

Llegada de los Reyes Magos a Murcia. / AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Javier Ayala

Javier Ayala

La Navidad toca a su fin con el Día de Reyes. Tras abrir los regalos, qué mejor momento para salir a la calle a estrenar los nuevos juguetes traídos de Oriente y disfrutar de las mejores actividades disponibles con toda la familia. Aquí os dejamos los actos programados de lunes 6 de enero.

  • Navilandia. ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Recinto Ferial La Fica.
  • 9.00 h. Misa cantada de aguilando con la participación de la Campana de Auroros de Santa Cruz. Ermita Vieja de Santa Cruz.
  • 11.00 h. Representación del auto sacramental de los Reyes Magos. Parroquia Ntra. Sra. de los Remedios. Rincón de Beniscornia.
  • 11.00 h. Pasacalles con SSMM. Los Reyes Magos por las calles de San Basilio y El Ranero.
  • 18.00 h. Auto de Reyes Magos, a cargo de la Asociación del Auto de los Reyes Magos de Churra. Plaza del Cardenal Belluga.
  • 18.30 a 21.00 h. Navilandia: el rincón navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19 h: El show navideño de Drilo. Recinto Ferial La Fica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Francis llega a la Región de Murcia: primera alerta amarilla confirmada
  2. Cota de nieve a 300 metros el Día de Reyes en la Región: ¿Se repetirá la nevada de 2017?
  3. Dónde ver la estampa de nieve que prepara la borrasca Francis en Murcia en vísperas de la Noche de Reyes
  4. La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia
  5. Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
  6. La primera borrasca del 2026 dejará lluvias y nieve en la Región de Murcia: consulta la previsión del fin de semana
  7. Se suspende la llegada por aire de los Reyes Magos a la Región y numerosos municipios adelantan sus cabalgatas por la borrasca 'Francis
  8. Recuperar el tren de Granada a Murcia tras 41 años sin servicio, un deseo para 2026

Estas son las tres mejores rutas de senderismo para descubrir el paraíso de La Contraparada en Murcia: fáciles y sin desnivel

Estas son las tres mejores rutas de senderismo para descubrir el paraíso de La Contraparada en Murcia: fáciles y sin desnivel

Este es el programa de actos de Navidad de este martes en Murcia

Este es el programa de actos de Navidad de este martes en Murcia

Los Reyes desatan en Murcia una lluvia de caramelos

Los Reyes desatan en Murcia una lluvia de caramelos

La cábala que relaciona el ataque de Estados Unidos a Venezuela con el Real Murcia: "La última vez ascendió"

La cábala que relaciona el ataque de Estados Unidos a Venezuela con el Real Murcia: "La última vez ascendió"

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Melchor reina entre los niños murcianos: "Yo le voy a pedir un bebé Reborn"

Estas son las calles que estarán cortadas en Murcia por la Cabalgata de Reyes

Estas son las calles que estarán cortadas en Murcia por la Cabalgata de Reyes

La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia

La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia
Tracking Pixel Contents