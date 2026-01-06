Planes
Este es el programa de actos de Navidad de este martes en Murcia
Consulta la lista de planes para disfrutar del Día de Reyes
La Navidad toca a su fin con el Día de Reyes. Tras abrir los regalos, qué mejor momento para salir a la calle a estrenar los nuevos juguetes traídos de Oriente y disfrutar de las mejores actividades disponibles con toda la familia. Aquí os dejamos los actos programados de lunes 6 de enero.
- Navilandia. ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Recinto Ferial La Fica.
- 9.00 h. Misa cantada de aguilando con la participación de la Campana de Auroros de Santa Cruz. Ermita Vieja de Santa Cruz.
- 11.00 h. Representación del auto sacramental de los Reyes Magos. Parroquia Ntra. Sra. de los Remedios. Rincón de Beniscornia.
- 11.00 h. Pasacalles con SSMM. Los Reyes Magos por las calles de San Basilio y El Ranero.
- 18.00 h. Auto de Reyes Magos, a cargo de la Asociación del Auto de los Reyes Magos de Churra. Plaza del Cardenal Belluga.
- 18.30 a 21.00 h. Navilandia: el rincón navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19 h: El show navideño de Drilo. Recinto Ferial La Fica.
