Este es el programa de actos de Navidad de este martes en Murcia

La Navidad toca a su fin con el Día de Reyes. Tras abrir los regalos, qué mejor momento para salir a la calle a estrenar los nuevos juguetes traídos de Oriente y disfrutar de las mejores actividades disponibles con toda la familia. Aquí os dejamos los actos programados de lunes 6 de enero.

Navilandia . ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Recinto Ferial La Fica.

. ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Recinto Ferial La Fica. 9.00 h. Misa cantada de aguilando con la participación de la Campana de Auroros de Santa Cruz. Ermita Vieja de Santa Cruz.

con la participación de la Campana de Auroros de Santa Cruz. Ermita Vieja de Santa Cruz. 11.00 h. Representación del auto sacramental de los Reyes Magos . Parroquia Ntra. Sra. de los Remedios. Rincón de Beniscornia.

. Parroquia Ntra. Sra. de los Remedios. Rincón de Beniscornia. 11.00 h. Pasacalles con SSMM. Los Reyes Magos por las calles de San Basilio y El Ranero.

por las calles de San Basilio y El Ranero. 18.00 h. Auto de Reyes Magos , a cargo de la Asociación del Auto de los Reyes Magos de Churra. Plaza del Cardenal Belluga.

, a cargo de la Asociación del Auto de los Reyes Magos de Churra. Plaza del Cardenal Belluga. 18.30 a 21.00 h. Navilandia: el rincón navideño de Drilo. Talleres Navideños. 19 h: El show navideño de Drilo. Recinto Ferial La Fica.