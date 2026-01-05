Estas son las calles que estarán cortadas en Murcia por la Cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Murcia ha informado de los cortes de tráfico previstos para este lunes 5 de enero con motivo de la Gran Cabalgata de los Reyes Magos, un evento multitudinario que obligará a restringir la circulación en buena parte del centro urbano desde primeras horas de la tarde.

La cabalgata dará comienzo a las 16.30 horas y recorrerá distintas calles del municipio acompañada por carrozas, comparsas y personajes infantiles. Con el fin de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del desfile, el tráfico quedará completamente cortado a partir de las 15.00 horas en todas las vías incluidas en el itinerario. En el caso de la calle Vicente Aleixandre, está cortada desde primera hora de la mañana para permitir la llegada de las carrozas y el montaje del dispositivo.

Calles afectadas por el recorrido

El desfile discurrirá por las siguientes vías, que permanecerán cerradas al tráfico durante el desarrollo del evento:

Calle Mozart

Torre de Romo

Hermanos Cerón

Alameda de Colón

Avenida Canalejas

Puente Viejo

Plaza Martínez Tornel

Gran Vía Escultor Francisco Salzillo

Avenida de la Constitución

Plaza Circular

La cabalgata finalizará en la Avenida de la Constitución, tras lo cual Sus Majestades los Reyes Magos se dirigirán al Belén Municipal para realizar una ofrenda simbólica.

Se recomienda evitar el uso del vehículo privado, planificar los desplazamientos con antelación

Afectación en Plaza Circular

La Plaza Circular permanecerá abierta al tráfico hasta aproximadamente las 20.00 horas. A partir de ese momento se cortará la mitad sur de la plaza para facilitar la disolución de la cabalgata, habilitándose la mitad norte con carriles reversibles para permitir el paso del tráfico procedente de la avenida Primo de Rivera hacia la Ronda de Levante.

Pasos de emergencia

Durante el desfile se mantendrán habilitados distintos pasos de emergencia, entre ellos cruces en la avenida San Juan de la Cruz, Torre de Romo, Alameda de Colón, Plaza Martínez Tornel, Gran Vía Salzillo, Plaza Fuensanta y Plaza Circular, con el objetivo de garantizar la actuación de los servicios de emergencia si fuera necesario.

Información de interés

El Ayuntamiento recuerda que la zona TEA se sitúa en la calle Vicente Aleixandre, al inicio del recorrido, mientras que la zona reservada para personas con movilidad reducida (PMR) se encuentra en la plaza Camachos. Asimismo, se solicita a los asistentes que respeten la ubicación de las sillas y utilicen los accesos y salidas de emergencia habilitados a lo largo del recorrido.

Desde el Consistorio se recomienda evitar el uso del vehículo privado, planificar los desplazamientos con antelación y seguir las indicaciones de la Policía Local para disfrutar con seguridad de una de las citas más esperadas de la Navidad murciana.