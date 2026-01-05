Los Reyes desatan en Murcia una lluvia de caramelos

La lluvia no impidió el desarrollo de la Gran Cabalgata de los Reyes Magos en Murcia, aunque sí que adelantó el evento a las 16.30 horas de este 5 de enero, cuando la Agencia Estatal de Meteorología vaticinaba un descanso de las precipitaciones.

La amenaza del cielo grisáceo no desanimó a las familias murcianas que, paraguas en mano por si acaso, acudieron a las calles por las que pasaron sus Majestades de Oriente repartiendo caramelos a los espectadores, precedidos de más de un centenar de espectáculos, entre los que predominaron los animales y las flores,

Las sillas esperaban a lo largo del recorrido desde el mediodía y los camellos aguardaban junto a la Catedral cuando los Reyes recibieron en el Ayuntamiento a los más pequeños para preguntarles si se habían portado bien y tomar nota de sus regalos. Coches de carreras y muñecas fueron algunos de los deseos que se materializarán bajo los árboles de Navidad de las casas murcianas este Día de Reyes.

Recorrido

La cabalgata partió puntual de la calle Mozart, donde se habilitó una zona específica para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en la que la iluminación y el sonido fueron más bajos de lo usual.

Una gran corona abrió el desfile y los más pequeños se lanzaron a explotar las pompas de jabón que precedían a un grupo de dragones hinchables.

Entre grupos de bailarinas con adornos florales, capas de alas de mariposa con luces y colas de pavos reales, desfilaron también mantis religiosas hinchables, pollos y gallinas hechos a base de globos amarillos y un sin fin de animales.

"¡Los ciervos!", gritó una pequeña ante un conjunto de esculturas luminosas de estos mamíferos, a los que siguieron títeres gigantes de peces que fueron chocando las manos de algunos de los presentes.

"¡Aquí, aquí!", gritaron algunos de los espectadores al paso de la primera carroza que repartía caramelos: una 'jungla' sobre ruedas. Y, a partir de este punto, el desfile se convirtió en una lluvia de caramelos y constantes peticiones para conseguir alguno.

Bomberos del S.E.I.S. también se sacaron de sus cascos caramelos para los más pequeños, así como algunos repartidores de correos. Hicieron lo propio carrozas ambientadas en el fondo del mar y en bosques poblados de ranas, búhos y osos panda y leones.

Algunos mineros cargados de carbón hicieron su aparición para recordarles a los niños cuál será su sorpresa este Día de Reyes si se han portado mal.

Sus Majestades

La Reina de la Huerta encarnó a la Virgen María en el pesebre que formó parte de la Cabalgata y precedió a la carroza de Melchor, decorada con una gran corona dorada.

"Queridos niños de Murcia, haced caso a vuestros padres, id a dormir pronto esta noche y mañana encontraréis sorpresas bajo el árbol", anunció uno de sus pajes.

"El regalo no es lo importante: es el amor y la ilusión", dijo uno de los pajes

La carroza de Gaspar simuló un templo junto a un carro tirado por caballos, y la de Baltasar un carro de arquitectura árabe tirado por camellos. "El regalo no es lo importante: es el amor y la ilusión", recordaron los Reyes a los niños murcianos que asistieron al desfile.

Broche final

La recaudación de las más de 20.000 sillas que poblaron el recorrido, que pasó por la calle Mozart, Torre de Romo, Hermanos Cerón, Alameda de Colón, avenida Canalejas, Puente Viejo plaza Martínez Tornel, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, avenida de la Constitución y desembocó en la Plaza Circular, se destinará íntegramente al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, para financiar proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Al finalizar el desfile, sus Majestades de Oriente se trasladaron al Belén Municipal, donde realizaron una ofrenda simbólica, al igual que la hicieron en el portal de Belén con motivo del nacimiento del niño Jesús, como broche final de la jornada.

Murcia ya casi se despide de la Navidad, a falta del Encuentro de Cuadrillas y pelotas de Patiño, que llevará degustaciones y actividades a la pedanía murciana del 8 al 10 de enero.