Comprar casa en Murcia ya cuesta un 41% más que hace cuatro años: estos son los barrios más afectados

Que el acceso a la vivienda en España, y por extensión, en la Región de Murcia cada vez sea más complicado es un dato que a nadie le sorprende. El precio de las casas en los últimos cuatro años en la capital del Segura ha subido desorbitadamente.

Según el informe que el portal inmobiliario Idealista ha realizado en noviembre de 2025, "el precio de la vivienda en Murcia sigue en alza". Además, especifica que "el metro cuadrado se sitúa en este momento en 1.516 euros/m²", una subida mensual del 3%, un aumento del 5.2% frente al mes de agosto y un incremento interanual del 12.7%.

Aunque los murcianos aún puedan "presumir" de vivir en una de las capitales de España más asequibles en este aspecto, la subida del precio de la vivienda supone un gran golpe a su bolsillo. Murcia continúa estando muy por debajo de la media nacional, que en el pasado mes de noviembre se situaba en los 2.605 euros/m² (un 42% más económica que la media del país).

Edificio en construcción en Murcia. / Juan Carlos Caval

Un 41% más caro que hace cuatro años

La "tendencia alcista" en la ciudad de Murcia respecto al precio de la vivienda es incontestable. Entre noviembre de 2021 y noviembre de 2025, el precio medio de la vivienda en Murcia ha subido un 41%, pasando de 1.077 a 1.516 euros por metro cuadrado.

Es decir, que el precio del metro cuadrado se ha encarecido en 439 euros en solo cuatro años, con barrios que ya superan los 3.000 euros/m². No obstante, para que el lector se haga una idea: un piso medio de 90 metros cuadrados cuesta hoy en Murcia casi 40.000 euros más que en 2021.

Evolución del precio de la vivienda en Murcia, según Idealista. / Idealista

Los barrios más afectados por el precio de la vivienda

Barrios más caros de Murcia por metro cuadrado

El incremento del precio de la vivienda en Murcia no ha sido algo homogéneo en toda la urbe. Algunas de las zonas destacadas han mantenido un precio relativamente contenido, sin embargo, otros lugares se han convertido en auténticos puntos calientes del mercado inmobiliario.

Áreas de nueva urbanización y barrios especialmente demandados son las zonas que concentran en este momento los precios por metro cuadrado más altos de la ciudad, en algunos casos hasta triplican el coste respecto a las zonas menos afectadas:

Baños y Mendigo : 3.249 euros/m² (+4,0% interanual)

: 3.249 euros/m² (+4,0% interanual) San Miguel : 3.173 euros/m² (+24,4%)

: 3.173 euros/m² (+24,4%) Santa Catalina–San Bartolomé : 3.103 euros/m² (+10,7%)

: 3.103 euros/m² (+10,7%) Zona Juan Carlos I : 2.989 euros/m² (+7,2%)

: 2.989 euros/m² (+7,2%) Vista Alegre: 2.800 euros/m² (+13,5%)

Barrios más baratos de Murcia por metro cuadrado

Los siguientes barrios o pedanías son más interesantes para familias con rentas medias o para jóvenes que acceden por primera vez al mercado de la vivienda. Estas zonas representan casi las únicas vías posibles para comprar se una casa en Murcia, pese a que no se ubican precisamente en el centro de la ciudad y muchas personas aún sean reticentes a tener que mudarse al extrarradio o a pedanías:

Javalí Nuevo : 690 euros/m² (−16,1% interanual)

: 690 euros/m² (−16,1% interanual) La Paz : 777 euros/m² (+10,2%)

: 777 euros/m² (+10,2%) El Raal : 868 euros/m² (+4,1%)

: 868 euros/m² (+4,1%) Torreagüera : 869 euros/m² (+4,5%)

: 869 euros/m² (+4,5%) Llano de Brujas: 891 euros/m² (+12,3%)

Otros barrios de Murcia

La plataforma de compra y alquiler de pisos también destaca en su informe la subida interanual del 55.5% de Jerónimo y Avileses, la mayor del municipio. Además, resalta que en zonas más céntricas del casco urbano de Murcia, como es el caso de San Juan, San Antón o Santa María de Gracia, los precios se han consolidado por encima de los 2.000 euros/m².

Por el contrario, también se indican zonas en las que el porcentaje interanual ha decrecido y menciona a Zarandona, con un −17,7%, y Algezares, con un −6,2%. Para concluir, el estudio alude a que "la brecha entre barrios supera los 2.500 euros/m², reflejando un mercado muy desigual".

Por tanto, la pregunta ya no es cuánto cuesta comprar vivienda en Murcia, sino en qué barrios todavía es posible hacerlo sin hipotecarse de por vida.