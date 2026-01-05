Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Melchor reina entre los niños murcianos: "Yo le voy a pedir un bebé Reborn"

El Ayuntamiento ha acogido la recepción a sus Majestades de Oriente, que participarán en la Gran Cabalgata esta tarde a las 16.30 horas

Recepción de los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Murcia

Recepción de los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Murcia

Israel Sánchez

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Los camellos esperaban este mediodía junto a la Catedral de Murcia mientras las familias hacían cola a las puertas del Ayuntamiento para ver la recepción a los Reyes Magos. Paraguas de todos los colores cubrían a los más pequeños que esperaban para pedir sus regalos de este año.

Aunque no habrá que esperar al 6 de enero para recibir presentes de sus Majestades de Oriente, pues la cabalgata se mantiene en Murcia esta tarde, aunque se ha adelantado a las 16.30 horas, cuando la Agencia Estatal de Meteorología prevé un descanso del episodio de lluvias.

Los camellos esperaban junto a la Catedral de Murcia.

Los camellos esperaban junto a la Catedral de Murcia.

Entre aplausos recibieron en la recepción de la Casa Consistorial a sus Majestades de Oriente y a sus pajes, encarnados por decenas de niños murcianos.

El salón de Plenos albergó los tronos en los que los Reyes Magos preguntaban a los más pequeños si se habían portado bien este año para tomar nota de los regalos que deben tener listos el 6 de enero.

Las familias murcianas hacían cola en la puerta del Ayuntamiento.

Las familias murcianas hacían cola en la puerta del Ayuntamiento.

Regalos

Los niños formaron tres colas, una por cada una de sus Majestades, para formular sus deseos y, aunque Melchor fue el más solicitado, Gaspar y Baltasar también estuvieron atareados.

"Yo le voy a pedir un bebé Reborn a Melchor, que es mi favorito", relató a La Opinión Julia, de "casi 6 años". Por su parte, Valeria, de dos años, pedirá "muñecas de Elsa y Ana", las hermanas de Disney, también a Melchor.

"Yo quiero una montaña rusa de Hot Wheels, el Antón zampón y el salta al pirata", enumeró a este diario Javier, de 5 años, quien se decantó por Gaspar para que tomase nota de sus regalos.

Cabalgata

Esta tarde los Reyes partirán a las 16.30 horas desde calle Mozart en la Gran Cabalgata de Murcia, que se mantiene a pesar de las lluvias en un horario en el que se prevén cielos despejados.

Las sillas ya esperan a lo largo del recorrido, que pasará por Torre de Romo, Hermanos Cerón, Alameda de Colón, avenida Canalejas, Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, avenida de la Constitución y desembocará en Plaza Circular.

Las sillas ya están dispuestas a lo largo del recorrido de la Gran Cabalgata de Reyes de Murcia.

Las sillas ya están dispuestas a lo largo del recorrido de la Gran Cabalgata de Reyes de Murcia.

