Melchor reina entre los niños murcianos: "Yo le voy a pedir un bebé Reborn"

Los camellos esperaban este mediodía junto a la Catedral de Murcia mientras las familias hacían cola a las puertas del Ayuntamiento para ver la recepción a los Reyes Magos. Paraguas de todos los colores cubrían a los más pequeños que esperaban para pedir sus regalos de este año.

Aunque no habrá que esperar al 6 de enero para recibir presentes de sus Majestades de Oriente, pues la cabalgata se mantiene en Murcia esta tarde, aunque se ha adelantado a las 16.30 horas, cuando la Agencia Estatal de Meteorología prevé un descanso del episodio de lluvias.

Los camellos esperaban junto a la Catedral de Murcia. / L.O.

Entre aplausos recibieron en la recepción de la Casa Consistorial a sus Majestades de Oriente y a sus pajes, encarnados por decenas de niños murcianos.

El salón de Plenos albergó los tronos en los que los Reyes Magos preguntaban a los más pequeños si se habían portado bien este año para tomar nota de los regalos que deben tener listos el 6 de enero.

Las familias murcianas hacían cola en la puerta del Ayuntamiento. / Israel Sánchez

Regalos

Los niños formaron tres colas, una por cada una de sus Majestades, para formular sus deseos y, aunque Melchor fue el más solicitado, Gaspar y Baltasar también estuvieron atareados.

"Yo le voy a pedir un bebé Reborn a Melchor, que es mi favorito", relató a La Opinión Julia, de "casi 6 años". Por su parte, Valeria, de dos años, pedirá "muñecas de Elsa y Ana", las hermanas de Disney, también a Melchor.

"Yo quiero una montaña rusa de Hot Wheels, el Antón zampón y el salta al pirata", enumeró a este diario Javier, de 5 años, quien se decantó por Gaspar para que tomase nota de sus regalos.

Cabalgata

Esta tarde los Reyes partirán a las 16.30 horas desde calle Mozart en la Gran Cabalgata de Murcia, que se mantiene a pesar de las lluvias en un horario en el que se prevén cielos despejados.

Las sillas ya esperan a lo largo del recorrido, que pasará por Torre de Romo, Hermanos Cerón, Alameda de Colón, avenida Canalejas, Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, avenida de la Constitución y desembocará en Plaza Circular.