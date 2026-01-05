Desmadre de las cabalgatas en pedanías: anulaciones y retrasos

Las cabalgata de Reyes de Murcia y sus pedanías están en el punto de mira del debate político, tras la decisión por parte del Consistorio de seguir con los actos programados para el día 5, pese a la amenaza de lluvia en la Región, que ha obligado a adelantar la llegada de Sus Majestades de Oriente en otras ciudades.

Ante esta situación, el grupo municipal socialista y su edil Ainhoa Sánchez denuncian que «la mala gestión del PP puede dejar sin cabalgata de Reyes a cientos de niños y niñas en pedanías».

Según explica Sánchez, «muchas Juntas Municipales propusieron adelantar las cabalgatas al sábado 3 de enero ante la previsión de lluvias, pero el Gobierno local no ha ofrecido ninguna alternativa, demostrando una vez más su incapacidad y agotamiento».

Asimismo, comenta que Aljucer tuvo que cancelar la cabalgata y hacer en su lugar otras actividades , como la Recepción de Reyes. Indica que también se canceló en El Raal.

Por otra parte, Sánchez critica que en otras localidades como «San José de la Vega o Zarandona, la cabalgata se ha retrasado al día 10 de enero». Y, añade que «algunas Juntas Municipales solicitaron cambiar su cabalgata de fecha con tiempo de antelación, algunas el mismo 31 de diciembre, tiempo de sobra para que un ayuntamiento como Murcia pudiera gestionarlo».

Desde la Glorieta, los ‘populares’ responden que «el 95% de las pedanías de Murcia mantienen los actos de Reyes con 44 cabalgatas». Indican que «lejos de cancelar, la mayoría de los actos se han mantenido, reprogramado o trasladado para garantizar la seguridad sin renunciar a la ilusión de los más pequeños».

Por lo que defienden que «nunca antes había existido una implicación tan amplia para que los Reyes Magos estén presentes en prácticamente todo el municipio».

Con todo esto, cargan contra el grupo municipal socialista, afirman que «el PSOE de Murcia vuelve a demostrar que ya no conoce límites, politizando la Navidad y jugando irresponsablemente con la ilusión de miles de niños y familias murcianas».

Por último añaden que las declaraciones socialistas están «lejos de ajustarse a la realidad, mienten, siembran miedo y obvian deliberadamente el enorme esfuerzo organizativo que hay detrás de cada cabalgata, recepción real y actividad infantil».