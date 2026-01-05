Cuatro pedanías serán más ‘verdes’ al bajar el gasto energético en 75 viviendas

Los bloques de edificios municipales ubicados en Beniaján, Churra, Javalí Nuevo y Monteagudo serán reformados para reducir su consumo energético en 75 viviendas hasta en un 60%.

Además, la obra indica el Ayuntamiento de Murcia que permitirá mejorar la habitabilidad de estos domicilios integrados en el Plan Municipal de Vivienda. La Junta de Gobierno del pasado mes de diciembre ya ha adjudicado las obras por un importe de más de un millón de euros.

De esta manera, señalan que se ejecuta la totalidad de las ayudas recibidas en esta materia, en las viviendas de barrios y de pedanías (ERRP 1 y ERRP 2).

El objetivo principal de esta actuación es la ejecución de una rehabilitación energética en estos 4 bloques de viviendas municipales que permitan obtener una considerable mejora de las condiciones de habitabilidad y una reducción de los gastos asociados al consumo energético.

El desglose de los presupuestos adjudicados a cada pedanía es el siguiente: al bloque de 35 viviendas de Beniaján le han asignado 470.837,83 euros. Al bloque de 23 pisos de Javalí Nuevo , un total de 459.415 euros. A las nueve viviendas de Churra, 133.958 euros. Y, por último, al bloque de ocho domicilios de la pedanía de Monteagudo, unos 202.367 euros.

Estos proyectos, explica el Consistorio que proceden del programa de rehabilitación de edificios del parque municipal de vivienda, ERRP Murcia 2-Pedanías, de los que 446.007 euros cuentan con financiación del Ayuntamiento, y la cantidad restante con los fondos europeos Next Generation.

Respecto a las acciones a realizar en estas 75 viviendas tiene como objetivo principal una actuación general de rehabilitación energética, que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad.

Además, también se contempla una reducción de los gastos asociados al consumo energético para las familias con un ahorro en consumo de Energía Primera no renovable de hasta un 60%.

Reformas contempladas

La totalidad de los cuatro lotes que componen las obras han sido adjudicadas a la empresa Quarto Proyectos SL, que cuenta con sede en San Javier. La gestión del encargo y supervisión de los proyectos y las actuaciones objeto de estos ha estado a cargo de la Oficina de Rehabilitación de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia.

Algunas de las reformas contempladas son: la reparación de los deterioros detectados en fachadas, antepechos, aleros y faldones de cubierta, la sustitución de toda la carpintería exterior del edificio por otra de PVC acristalada con vidrio doble con cámara, incluso mejora de puentes térmicos de los huecos con la instalación de nuevos cajones de persiana.

Asimismo, se contempla la sustitución de calentadores de gas o termos eléctricos existentes para Agua Caliente Sanitaria (ACS), así como eliminación de equipos de climatización colgados en fachada, por sistema de aerotermia multi Split, (dos equipos de climatización por vivienda).

En el caso de Monteagudo y Javalí Nuevo se contempla la mejora de la solución térmica de la cubierta transitable con renovación de la impermeabilización, inclusión de aislamiento térmico y protección mediante pavimento cerámico porcelánico de exteriores. En el caso de Javalí Nuevo, también, se procederá a la reposición e instalación de nuevos toldos.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, destacó que «este proyecto reafirma el compromiso del Ayuntamiento con un municipio más sostenible, en donde se trabaja por la mejora constante de la calidad de vida de los vecinos, y la revitalización de los barrios».