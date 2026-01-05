La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia

El Ayuntamiento de Murcia adelanta el inicio de la Gran Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente a las 16:30 horas de hoy, atendiendo a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé una ventana de claros sin lluvia durante esa franja horaria.

La decisión ha sido adoptada tras una reunión de coordinación entre los servicios municipales y los cuerpos implicados en la organización y seguridad de este evento multitudinario, con el objetivo de garantizar su correcto desarrollo y la seguridad de los asistentes.

Recorrido y medidas de accesibilidad

La Cabalgata iniciará su recorrido desde la calle Mozart, donde se habilitará una zona específica para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). En este espacio, el inicio del desfile contará con iluminación y sonido atenuados, y no habrá venta de sillas in situ en la calle Pío Baroja.

Asimismo, en Plaza Camachos se dispondrá de un área reservada para personas con movilidad reducida, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con una cabalgata accesible e inclusiva.

La ilusión volverá a ir de la mano de la solidaridad gracias a la colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ya que la recaudación de las más de 20.000 sillas disponibles se destinará íntegramente a proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Aparcamientos gratuitos

Además, durante la reunión técnica de esta mañana se ha decidido que los aparcamientos disuasorios municipales de Atocha, Fuente Blanca, Loaysa y Justicia serán gratuitos, con el fin de facilitar el acceso al centro de la ciudad.

Una cabalgata renovada y solidaria

La Gran Cabalgata de Reyes llegará este año con una puesta en escena renovada, protagonizada por la naturaleza, la creatividad y la fantasía. Más de un centenar de espectáculos formarán parte del cortejo que recorrerá Calle Mozart, Torre de Romo, Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Avenida Canalejas, Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, Avenida de la Constitución y Plaza Circular.

Al finalizar el desfile, Sus Majestades los Reyes Magos se trasladarán al Belén Municipal, donde realizarán una ofrenda simbólica como broche final de la jornada.

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han llegado a Murcia y han mantenido su agenda con su tradicional visita a centros benéficos, orfanatos y hospitales de Murcia, llevando esperanza, sonrisas y cariño a quienes más lo necesitan.