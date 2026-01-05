La cábala que relaciona el ataque de Estados Unidos a Venezuela con el Real Murcia: "La última vez ascendió"

El universo de las cábalas en el ámbito del deporte es un mundo aparte en el que todo vale. Si hay un sector que te permite fantasear con casi cualquier cosa con tal de que tu equipo gane, ese es el deportivo, y en concreto, el del fútbol. En esta ocasión, un seguidor del Real Murcia ha lanzado una cábala en redes sociales que relaciona el derrocamiento del principal dirigente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, con el cuadro pimentonero.

Es innegable que, desde que Adrián Colunga se ha hecho cargo del equipo, cada vez más aficionados del Real Murcia creen que el ascenso a Segunda es posible. La buena racha que el técnico asturiano ha conseguido mantener en liga ha desatado las esperanzas de sus seguidores. Así que, evocar al pasado para encontrar un parecido con el presente que ayude a creer en el ascenso no está de más.

Las mejores imágenes del Real Murcia-Peña Deportiva / Israel Sánchez/Solete Slow Photo

El ascenso a 1ª RFEF en 2022

La última alegría que dio el Real Murcia en forma de ascenso fue en 2022. Hace ya tres años que los granas consiguieron alcanzar la 1ª RFEF después de ganar en la final del play off a un Peña Deportiva (1-2) que vendió cara su derrota.

Aquel partido estuvo agitado por las doce mil almas murcianistas que visitaron el Rico Pérez y por los miles de aficionados que impulsaron al equipo desde la capital del Segura, que regresaba a la tercera categoría del fútbol español.

Así fue el encuentro del play off del Real Murcia y el Nástic en la lucha por el ascenso / Israel Sánchez

El trago amargo más reciente, contra el Nástic

La última vez que las aspiraciones de ascenso del Real Murcia se truncaron fue hace muy poco. De hecho, fue el año pasado. La Nueva Condomina se convirtió en su tumba. En 2025, jugar en casa para los granas no era sinónimo de victoria segura. Las ventajas que ofrecía el estadio se tornaban en desventajas.

El conjunto pimentonero venía de empatar a 1 contra el Nástic y la igualdad en el marcador le valía. No obstante, a pesar de un estadio a rebosar que empujó incansable, el Real Murcia fue eliminado por los de Tarragona tras perder por 0-1.

El ascenso del Real Murcia a primera en 2003

La cábala que apunta a que esta temporada el Real Murcia podría ascender a la segunda división española se retrotrae al año 2003 y establece que la última vez que Estados Unidos derrocó a un jefe de Estado, en aquel entonces, Saddam Hussein en Irak, el equipo ascendió a Primera.

Tuit de un aficionado del Real Murcia. / @albertolofe

Así es la disparatada relación que ha enloquecido a la afición murcianista: "Siempre hay una cábala en la que creer", publicó Alberto Lozano en X (Twitter), fiel aficionado del conjunto de la capital.

Portada de La Opinion tras el ascenso a Primera del Real Murcia en 2003. / L. O.

El de 2003 fue el décimo ascenso a Primera División de los murcianistas en todos sus años de historia. Aquel partido acabó con victoria grana por 1-0, obtenido frente al Levante Unión Deportiva en el estadio La Condomina.