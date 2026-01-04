Venezolanos celebran en Murcia la captura de Maduro: "Queremos libertad"

Una estampa habitual de los últimos días en las calles de España y el mundo ha sido la de los venezolanos en las calles celebrando, con banderas y otros símbolos de su país, la captura del expresidente chavista, Nicolás Maduro, a manos de los Estados Unidos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay más de 400.00 venezolanos, así que no es extraño que se note su presencia ante un acontecimiento como el que tuvo lugar el pasado 3 de enero.

La concentración fue convocada por la agrupación 'Comando Con Venezuela', una plataforma política informal fundada y liderada por la oposición de Maduro, María Corina Machado y Edmundo González. Ambos políticos se encuentran, en estos momentos, fuera de su país. Sin embargo, desde el exterior han pedido a la movilización al pueblo venezolano, a los que residen en el país y a los que están en el exterior.

Desde la cuenta de X (antes Twitter) de su partido político, 'Vente Venezuela', realizó un llamamiento a todos sus compatriotas para reivindicar el papel de Edmundo como legítimo presidente del país.

A pesar del apoyo internacional hacia Corina, no está claro que la ganadora del premio Nobel ni su compañero González vayan a tomar el relevo en el Palacio de Miraflores de Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó en la rueda de prensa del pasado tres de enero que "no está preparada" y que pretende tener una participación muy activa en el gobierno.

Asimismo, el secreatario de Estado, Marco Rubio, ha mantenido conversaciones "muy prolongadas" con la vicepresidenta -y ahora mismo presidenta- Delcy Rodríguez, según ha informado el medio norteamericano 'The New York Times'. La actual líder del chavismo, de acuerdo a las informaciones ofrecidas por el mencionado periódico, se encuentra en una encrucijada: ceder y formar un ejecutivo 'amigo' de Estados Unidos o mantener la independencia y enfrentar las posibles represalias que pueda tomar 'el gran hegemón'.