Paralizado el contrato de más de 2 millones para la limpieza en colegios de Murcia

El nuevo contrato de limpieza en los colegios y escuelas infantiles públicas, que ya provocó las críticas de la oposición política por un recorte de 6.7 millones de euros en el servicio, se paraliza ahora de forma cautelar, según dicta la secretaría del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Fuentes del Ayuntamiento aseguraron a La Opinión que paralizar el proceso es un procedimiento "habitual" cuando se presenta un recurso, y que lo más probable es que la adjudicación siga su curso tras resolver el recurso.

Las mismas fuentes añadieron que no habrá ninguna afectación al servicio, pues el contrato actual seguirá vigente hasta que se adjudique el nuevo acuerdo, que salió a licitación a principios de noviembre por un importe de 22.198.127 euros.

Condiciones

El proceso de adjudicación del contrato queda paralizado hasta que se dicte una resolución firme contra el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la Federación de Hábitat de Comisiones Obreras contra los pliegos del proyecto.

El contrato se divide en tres lotes: uno para 58 colegios de la zona norte, otro para 58 colegios de la zona sur y un tercero para las 7 escuelas infantiles del municipio. Se contempla la limpieza de hasta dos veces al día de los aseos del alumnado de Infantil, y también de los de Primaria que estén ubicados en la planta primera, que son los que más se usan. Además, todas las aulas se seguirán limpiando diariamente y las zonas comunes tres veces por semana.

También se incluye un refuerzo en periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa, y verano y servicios especiales derivados de obras en los centros educativos y situaciones como epidemias, abrillantado y decapado de suelos, y cristales en altura, principalmente.

Sin embargo, tanto el PSOE como CC OO cuestionaron que el acuerdo contempla más trabajo para la misma plantilla de trabajadores, por lo que aumentará la carga de los empleados del servicio.

Respuesta sindical

El recurso de CC OO señala que "la contratación impugnada puede afectar a los derechos laborales de los trabajadores que prestan el servicio municipal" porque "no se efectuará la subrogación completa del personal".

El pliego de prescripciones técnicas indica la obligación de subrogar, a los trabajadores que hasta ahora prestan el servicio, con las mismas condiciones, por parte de la empresa adjudicataria. Sin embargo, esta obligación no queda contemplada en la oferta publicada en la Plataforma de Contratación.

El sindicato alega, además, que un cambio en las condiciones laborales debería haberse comunicado con anterioridad, en virtud del derecho de información y consulta del comité de empresa, pero que "no consta que se haya realizado esa comunicación previa".

Críticas

En el pliego de condiciones del contrato "se ha establecido un recorte presupuestario cercano a los 6.7 millones en las dotaciones económicas para los años 2026, 2027 y 2028", expuso CC OO en un comunicado difundido tras el anuncio del nuevo contrato por parte del Ayuntamiento.

En el escrito, el sindicato aseguró que esta decisión "va a suponer una importante disminución de jornada para las más de 200 trabajadoras que componen la plantilla".

Y es que "hay menos horas para limpiar, pero el mismo espacio, profesorado y alumnado, lo que va a suponer una sobrecarga de trabajo para el personal de este sector que se verá obligado a realizar las labores de limpieza con mayor frecuencia de ciertas zonas teniendo menos tiempo contratado", concluyeron desde CC OO.

En el mismo sentido se expresó el PSOE. “No solo hablamos de una dejadez hacia los colegios y escuelas públicas, sino también de un maltrato hacia las trabajadoras municipales”, declaró Ginés Ruiz Maciá.