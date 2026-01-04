El molino de Oliver, 18 años a la espera de su reconstrucción

Al cumplirse los 18 años de la paralización del «derribo ilegal» del Molino de Oliver, la Asociación Juvenil Villa de Aljucer (AJVA) ha denunciado «el expolio mantenido durante casi dos décadas con este espacio cultural» protegido como BIC, elevando el caso al Ministerio de Cultura del Gobierno de España.

La Asociación sostiene que el Ayuntamiento de Murcia sigue sin ejecutar la sanción firme impuesta por el concejal Berberena, que obligaba a reconstruir el edificio como un equipamiento con vuelo y un edificio cerrado.

Asimismo, indican que el escudo del molino, considerado BIC, se encuentra desubicado, en una estructura provisional en el Museo Arqueológico de la CARM.

Actualmente, el molino de Oliver, además de estar catalogado en el Plan General, cuenta con la protección de Bien de Interés Cultural dentro de la declaración de las acequias mayores como Lugar de Interés Etnográfico BIC de la Región de Murcia. Sin embargo, denuncian que «los cimientos y restos de muros y la excavación de los mismos sigue a la intemperie y con una mínima protección, con los ladrillos y sillares del siglo XVIII al alcance de cualquiera que pase por la zona, y sin ningún proyecto en marcha para ejecutar la reconstrucción del molino».

Por último, destacan que el intento del derribo del molino de Oliver, en Aljucer y sobre la acequia mayor Alquibla o Barreras, «fue paralizado en primer lugar por el vecindario de la pedanía» colocándose delante de las excavadoras y llamando a las autoridades pertinentes.