El roscón de 200 metros de la plaza Circular vuelve a conquistar a los murcianos

El roscón gigante de la plaza Circular vuelve a ser un éxito entre los vecinos que se acercaron a probarlo gratuitamente.

Es el cuarto año que repite Pastelerías Luis Miguel al frente de la elaboración del dulce, que conquistó los paladares de unos 4.000 murcianos que se acercaron de once de la mañana a la Redonda. Esta actividad que se extendía hasta la una de la tarde también está desarrollada por el Ayuntamiento de Murcia y otros patrocinadores.

Las colas de comensales daban la vuelta a la plaza, a lo que Luis Miguel García de Andrés, propietario de la pastelería homónima, comentó que el roscón de 200 metros "siempre responde a las expectativas de los ciudadanos".

Además, explicó que el postre esconde "1.500 sorpresas y está recién elaborado la noche anterior por 15 pasteleros", ese señala que "es el secreto". También comentó que "le han pedido aumentar raciones" en ocasiones pasadas.

Un grupo de personas con su ración de roscón. / Juan Carlos Caval

Sobre esto el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, explicó que "ya con este roscón, incluso los más golosos pueden repetir", pero que el siguiente paso podría ser que el postre "diera otra vuelta más a la Circular".

La alegría por el roscón se extendía a todos los murcianos, incluso, a las dos primeras niñas que pudieron degustar el dulce. Aria y Ángela afirmaron que "llevaban levantadas desde las 5 de la mañana y en la Circular desde una hora más tarde".

Sin embargo, ambas "repetirían esta experiencia", porque además les ha llevado a conocer a muchas personas, decía Aria, que añadió que el concejal Guillén les había dado una gran moneda de chocolate, adornada con el símbolo del 1.200 aniversario de la ciudad.

Aria y Ángela, las dos primeras en probar el roscón gigante de la plaza Circular. / Santiago Ramón Torres

Otros asistentes, menos madrugadores, también se fueron encantados de la fila, tras probar el roscón. "Estamos muy contentos, llevamos media hora en la cola, pero merece la pena. Es la primera vez que venimos a probarlo y no será la última", exclamaron un grupo de jóvenes.

Respecto a la organización de este evento, el responsable de producción de Pastelerías Luis Miguel, Pedro Esparza, explicó que "al ser un acontecimiento cíclico, ya lo teníamos organizado desde hace meses".

Taller infantil

Los más pequeños fueron los grandes protagonistas del evento con un taller para niños, de seis a doce años, de elaborar roscones, guiados por alumnos de la Escuela Municipal de Hostelería Murcia Emplea, una iniciativa de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige Mercedes Bernabé, allí presente.

La edil indicó que "habían preparado 350 mini roscones de crema pastelera y de chocolate". Además, subrayó que a los niños "se les viste de mini chef y son ellos mismos los que, orientados por los alumnos de la escuela, elaboran su roscón".

Este es el tercer año que el Ayuntamiento realiza esta iniciativa, aunque Bernabé señaló que desarrollan actividades similares en otras fiestas, como las de primavera. En esa ocasión, los niños pudieron crear su propio huerto de productos de la huerta murciana, guiados por el personal de la Escuela de Hostelería.

Como broche final, habían preparadas también zonas de manualidades y para jugar a videojuegos controladas por monitores, en otras zonas de la plaza Circular, para que los más pequeños pudieran seguir disfrutando del evento.