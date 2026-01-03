Actividades
Este es el programa de actos de Navidad de este sábado en Murcia
Consulta los mejores planes para pasar este fin de semana
Las fiestas van tocando a su fin, pero todavía queda uno de los platos fuertes: la llegada de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente. Ante la previsión de lluvias de los próximos días, disfruta de este sábado en el que el cielo aún respetará las actividades programadas. Además, puedes pinchar aquí si quieres descubrir el programa completo.
Sábado, 3 de enero
- 11 a 14h y 17 a 20 h: Gran árbol de Navidad. Talleres en familia y Ludoteca Baby (2 a 6 años). Plaza Circular.
- 12h: ESPECTÁCULO INFANTIL: “Leyendas de la selva, princesas y los misterios del océano”. Acceso libre. Plaza Pintor Pedro Flores.
- 12h: CUENTACUENTOS MUSICAL INTERACTIVO: ‘Los cuentos de los elfos’. Acceso libre Museo Ramón Gaya.
- 13h: GRAN ÁRBOL DE NAVIDAD. Espectáculo: ‘Coreo dance navideña’. Plaza Circular.
- 16 a 24h: The Secret Xmas Party. Cuartel de Artillería.
- 17 y 19.30h: MUSICAL FAMILIAR ‘La bella durmiente’. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.
- 20.15h: GRAN ÁRBOL DE NAVIDAD. Concierto The Red Velvets: ‘New Year Swing’. Plaza Circular.
- 20.40h: ENSEMBLE DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL DE CABEZO DE TORRES. Salón de Plenos del Ayuntamiento.
- 21.45 h CONCIERTO DE NOISE BOX. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.
