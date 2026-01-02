"Tres artistas de élite" serán los Reyes Magos de Murcia

El productor teatral Nacho Vilar interpretará a Melchor, del mundo de la arquitectura, el arquitecto Manuel Herrera será Gaspar y de la música, el cantante Julio César Serrano hará de Baltasar en la cabalgata de Reyes Magos de Murcia prevista para el próximo lunes, 5 de enero.

Aunque hay previsión meteorológica de lluvias para ese día, el alcalde de la ciudad, José Ballesta, acompañado del concejal de Cultura e identidad, Diego Avilés, indicó que "tenemos alternativas, pero decidiremos el mismo día a las diez de la mañana".

Ballesta añadió que "están altamente preocupados" al respecto de la amenaza de precipitaciones para el día de la Cabalgata y que no sabe "si cada diez minutos miramos la previsión".

Por su parte, Avilés confirmó que "está todo preparado para celebrar uno de los días más importantes del año, que se celebrará como está previsto". Además, detalló que la cabalgata de este año tendrá "temática de naturaleza y animales".

Asimismo, el recorrido contará con dos zonas especiales para niños con Trastorno del Espectro Autista, ubicada en Vicente Aleixandre, en la que la cabalgata irá en silencio y reducirá las luces para no molestar a los niños.

En la plaza Camachos estará la otra zona especial, para personas con movilidad reducida.

Al momento de presentar a los protagonistas, Ballesta declaró que "al igual que el año pasado fueron deportistas de élite, este año son artistas de élite".

Los tres protagonistas acompañados de la reina de la huerta infantil y la abanderada infantil de los moros y cristianos, expresaron que para ellos es un orgullo representar a sus Majestades de Oriente.

Julio César Serrano, intérprete de Baltasar, detalló, por su parte, que llegó a Murcia en el año 2001 para estudiar canto, y "el plan era estar un tiempo e irme a Italia, pero finalmente me quedé aquí". Añadió que "los murcianos tienen un carácter sureño muy acogedor" y que para él "es un honor que Murcia me haya acogido como un hijo más, cuando había muy pocos morenitos aquí", un comentario que desató las risas entre los asistentes.

Solidaridad

Toda la recaudación de las más de 20.000 sillas de la Cabalgata irá íntegramente al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), así lo indicó Ballesta, antes de cederle la palabra al presidente de Cermi Murcia, Pedro Martínez López.

López afirmó que el dinero conseguido con las localidades se empleará en la realización de talleres para personas con discapacidad con temáticas sobre nuevas tecnologías y prevención de la discriminación hacia este colectivo.

Asimismo, declaró que este evento "es importantísimo para el comité" y que "las entradas están prácticamente agotadas". No obstante, el Consistorio ofrecerá venta presencial el mismo día de la Cabalgata en la zona del Infante Don Juan Manuel, en la avenida San Juan de la Cruz.

Emisario Real y recorrido

Un día antes, el domingo por la tarde, a partir de las 18:00 horas, la emoción comenzará a sentirse con la llegada del Emisario Real a la ciudad de Murcia, que recorrerá las calles de la ciudad desde los Molinos del Río hasta llegar a la calle Basabe, donde los Carteros Reales recogerán las cartas de los niños.

Será durante su trayecto, a su paso por la Glorieta de España, donde el Emisario de Sus Majestades pronunciará el tradicional Bando, anunciando solemnemente la inminente llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, y recibirá las llaves de la ciudad de Murcia.

El itinerario de sus Majestades de Oriente comenzará el día 5 con las tradicionales visitas a centros benéficos, orfanatos y hospitales de Murcia, llevando esperanza, sonrisas y cariño a quienes más lo necesitan.

Al mediodía, la plaza del Cardenal Belluga acogerá la recepción oficial de los Reyes Magos, que harán su entrada en dromedario entre el sonido de las campanas de la Catedral y la mirada de ilusión de miles de niños. Una hora antes, Belluga será escenario de un espectáculo de Cantajuegos y del tradicional reparto de roscón de Reyes.

Más tarde, Sus Majestades se dirigirán al Salón de Plenos del Ayuntamiento para encontrarse con los niños y niñas, escuchar sus deseos, recoger sus cartas y regalar momentos que quedarán guardados para siempre en su memoria.

La gran Cabalgata empezará a las seis de la tarde y contará con más de 100 espectáculos. El recorrido partirá desde la Avenida San Juan de la Cruz y continuará por Mozart, Torre de Romo, Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Avenida Canalejas, Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, Avenida de la Constitución y Plaza Circular.

Al finalizar, Sus Majestades acudirán al Belén Municipal para realizar una ofrenda simbólica, poniendo el broche final al evento.