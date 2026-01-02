El PSOE de Murcia denuncia el "abandono generalizado" de los carriles de la huerta

El estado de las pedanías de Murcia vuelve a la escena política con la denuncia por parte del Grupo Municipal Socialista sobre el "lamentable estado que presentan la mayoría de los carriles de la huerta de Murcia".

La edil Carmen Fructuoso puso como ejemplo la pedanía de Cobatillas, en la que describe que sus vías huertanas se encuentran "llenas de baches y socavones, que pasan los años sin que nadie los arregle", lo que evidencia, según dice, "la falta de mantenimiento de la vía pública por parte del equipo de Gobierno municipal".

"Esta dejadez no es puntual, es estructural y refleja lo que venimos denunciando desde que comenzó el mandato, el abandono que también sufren las zonas de huerta", señaló Fructuoso. A esta situación, añade, "se suma la ausencia de servicios públicos básicos, como el alumbrado público", lo que genera una clara sensación de inseguridad entre las personas que viven en estos entornos de huerta.

Otro de los carriles de Cobatillas. / PSOE

"Hay vecinos que viven sin iluminación en sus calles, sin garantías mínimas de seguridad, mientras el Gobierno de Ballesta mira solo hacia las cuatro calles del centro, las únicas para las que gobiernan", criticó la edil. Al respecto, la concejala socialista recordó que los vecinos de los carriles de la huerta pagan sus impuestos como cualquier otro murciano, por lo que "merecen servicios públicos dignos y de calidad".

En este sentido, Fructuoso volvió a reclamar al equipo de Gobierno del PP el arreglo de baches y socavones, la instalación y el mantenimiento de alumbrado público, así como un refuerzo de los servicios de limpieza y alcantarillado.

"El Gobierno de Ballesta no puede seguir discriminando a quienes viven en barrios, pedanías y zonas de huerta, que necesitan servicios básicos, inversiones reales y que se escuchen y atiendan sus demandas, que son justas y necesarias", finalizó la edil.