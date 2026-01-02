Así es el parking mejor valorado de Murcia: "No hay aparcamiento céntrico en Murcia más barato"

Probablemente uno de los principales quebraderos de cabeza para todos los vecinos de Murcia que tengan coche es la falta de aparcamiento en el centro de la ciudad. Encontrar un hueco, cualquier día de diario puede suponer una búsqueda de 10, 20 o 30 minutos. Ya ni hablemos de los fines de semana y los festivos, o cuando un evento masifica las callles de la ciudad.

La solución pasa por rascarse el bolsillo y conseguir hacerse con una de las cotizadas plazas de garaje o hacer uso de los diversos parkings disponibles, aunque ambas opciones suponen un gasto importante. Sin embargo, Murcia cuenta con un parking muy bien valorado, tanto por precio, como por su acceso y el espacio entre las plazas.

Se encuentra a escasos metros de la Plaza Circular, en el barrio de Santa María de Gracia. Se trata del Parking José Barnés, en la Calle Mar Menor, junto al Hospital de la Vega.

Amplio, cómodo y con precio imbatible

Las reseñas en Google lo describen como un aparcamiento con plazas grandes y calles de acceso anchas, lo que facilita la maniobra incluso en horas de máxima ocupación: “Las plazas de aparcamiento son amplias y las calles bastante anchas para maniobrar”. Otro lo define como “un parking grande con muchas plazas libres, excepto a ratos, pero es un buen lugar para aparcar si vienes al centro”.

El precio es, sin duda, uno de sus puntos fuertes. La tarifa máxima diaria se queda en 5,95 euros, algo que sorprende en una zona donde estacionar suele ser caro y complicado. Uno de los comentarios más repetidos lo deja claro: “Entré a las 9 de la mañana y me fui después de medianoche y solo pagué 5,95€. No hay aparcamiento céntrico en Murcia más barato”.

Buen trato y servicio disponible 24 horas

Más allá de la ubicación y el precio los clientes destacan también la atención del personal y la disponibilidad de servicio continuo: “Cada vez que estaciono compruebo que la amabilidad y el trato son excelentes. También se valora la limpieza de las instalaciones y la sensación de seguridad.

Además quienes lo usan con frecuencia señalan que “es accesible y cómodo para ir al centro” y que resulta especialmente práctico cuando se necesitan muchas horas de estacionamiento, gracias a su tarifa plana y la posibilidad de bonos adaptados a trabajadores.