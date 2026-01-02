Planes
‘Historias mágicas de Reyes’ y el musical de La Bella Durmiente, entre la programación navideña de este viernes en Murcia
Consulta todas las actividades previstas hoy en el municipio
Murcia mantiene vivo el ambiente navideño este viernes 2 de enero con una amplia programación de actividades repartidas a lo largo de todo el día y pensadas para públicos de todas las edades. Talleres infantiles, espectáculos familiares, música en directo y propuestas culturales llenan la agenda desde la mañana hasta bien entrada la noche.
El Gran Árbol de Navidad, en la Plaza Circular, vuelve a ser uno de los grandes focos de la jornada. De 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas se desarrollan los talleres en familia y la ludoteca baby, dirigidos a niños de entre 2 y 6 años. A mediodía, a las 13.00 horas, este espacio acoge el espectáculo ‘Magia en el Árbol’, y ya por la tarde, a las 18.00 horas, será el turno del cuentacuentos ‘Historias mágicas de Reyes’. La programación musical se cerrará en este enclave a las 20.15 horas con el concierto de la Coral Discantus, titulado ‘Ópera en Año Nuevo’.
Los más pequeños también tienen una cita destacada a las 12.00 horas en la Plaza de los Patos, donde se representa el espectáculo infantil ‘Leyendas de la selva, princesas y los misterios del océano’, con acceso libre. Por la tarde, a las 17.00 horas, el Paseo González Moreno se llenará de ilusión con Joan Vidal Ilusionista y su propuesta ‘¡Pasen y vean! La Navidad llegó’.
La oferta escénica incluye además el musical familiar ‘La Bella Durmiente’, que se representará en el Teatro Romea en dos funciones, a las 17.00 y 19.30 horas, con entradas disponibles tanto en la web del teatro como en taquilla. A las 17.30 horas, el Centro Escénico Pupaclown acoge una original propuesta musical en la que la Andrés Santos Station Band pone música en directo a dos clásicos del cine mudo de Buster Keaton, The Scarecrow y Sherlock.
El espíritu navideño continúa en el Recinto Ferial La Fica con Navilandia: el Rincón Navideño de Drilo, abierto de 18.30 a 21.00 horas, con talleres, la presencia del Cartero Real y varias actividades especiales, entre ellas un show musical con Stich y Ángel a las 19.30 horas y un photocall con ambos personajes a las 20.10 horas.
La tarde-noche viene marcada también por citas muy diversas. A las 19.00 horas, el margen del río, entre la Pasarela Miguel Caballero y el Puente Nuevo, será el escenario de un espectáculo piromusical. A la misma hora, el barrio de San Basilio celebra el Día de su Patrón con una misa cantada por la coral y rondalla de mayores en la iglesia del barrio.
La música coral y de banda tiene un papel destacado a partir de las 20.30 horas, con la actuación del coro del Grupo Francisco Salzillo en el Belén Municipal, ubicado en el Palacio Episcopal, y el concierto del Ensemble de la Agrupación Musical de Cabezo de Torres en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, ambos con acceso libre.
La jornada se cerrará a las 21.45 horas en la Glorieta de España, donde el Escenario Talento Joven acoge el concierto de No Name, poniendo el broche musical a un día repleto de actividades navideñas en la ciudad.
Otras actividades disponibles durante toda la Navidad
Gran Árbol de Navidad. Show Audiovisual del 29 de noviembre al 6 de enero a las 20 y a las 21.15 h. Días 24 y 31: 20 h.
- Cartero Real.
- Punto solidario.
- Mercado Navideño del 12 de diciembre al 5 de enero. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. // Días 24 y 31: de 11 a 16 h.
- Food Zone: 13 de diciembre al 5 de enero: de 12 a 16 h y de 18 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 16 h.
- ÁrbolEXPERIENCE – Lucidum ‘Natividad’: del19 de diciembre al 6 enero: de 11 a 14 y de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 12 h. Días 25 y 1: de 17 a 22 h
Plaza Circular.
Mercado de Navidad. Inauguración el día 5 de diciembre a las 19.30 h. Proyección de videomapping ‘Cuento de Navidad’ todos los días a las 20.30 h hasta el 4 de enero.
- Conciertos todos los días. Hasta el 4 de enero.
- Zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres
Glorieta de España.
El Jardín de los Sueños. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Desde el 12 de diciembre hasta el día 4 de enero. Horario: de 18.30 a 23h. Hora mágica: entre las 19 y las 20h
Jardín del Malecón.
XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21h (permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre). Más información en www.artesaniaregiondemurcia.es
Paseo Alfonso X el Sabio
Navilandia. Desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Talleres infantiles, espectáculo de Drilo y más actividades.
Recinto Ferial La Fica.
Exposiciones
-Exposición ‘Al compás del objetivo’ de Joaquín Bércher. Hasta el 31 de diciembre.
Espacio Los Molinos del Río-Sala Caballerizas.
-Exposición permanente y sala infantil ‘Descubre H2O’, para familias con niños hasta 7 años. Con reserva previa por teléfono o en la recepción del museo.
Museo de la Ciencia y el Agua.
-Exposición de obras finalistas de Artes Visuales del XXIII Certamen de Creación Artística CreaMurcia 2025. Hasta el 8 de enero. Acceso libre.
Centro Puertas de Castilla.
-Diorama-Homenaje al hermanamiento entre Sta. Maria Capua Vetere y Murcia realizado por Manuel Fuentes en colaboración con la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Hasta el 8 de enero.
Museo de la Ciudad.
-Exposición ‘Murcia, piel y memoria’ de Lidó Rico. Hasta el 10 de enero.
Palacio Almudí.
-Exposición del Belén de Salzillo, del Belén Napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro y del Belén de Lamaignère (que procede del antiguo convento de las Agustinas de Murcia) Horario: de lunes a sábados de 10 a 17 h. Domingos de 11 a 14 h. Martes cerrado. Más información: www.museosalzillo.es y tfno.: 968 291 893.
Museo Salzillo.
-Exposición ‘Sagrada Familia. Obra de Antonio Campillo’ Hasta el 6 de diciembre. Sala Exposiciones Temporales: Exposición ‘Morada interior. Fotografías de José Luis Montero’. Hasta el 6 de diciembre. Sala Belenes Monumentales: ‘Belén. Escenografía de Peña Sociocultural la Pava y piezas de la colección del museo’; ‘Belén Homenaje a Salzillo, obra de Nicolás Almansa’.
La Casa del Belén. Puente Tocinos.
-Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Actuaciones: semifinales junior, días 12 y 13 de diciembre de 17 a 21 h. Semifinales libres, días 19 y 20 de diciembre de 17 a 21 h; final, el 27 de diciembre de 17 a 21 h. Más información: murciaxmasfest.es
Escenario Avda. Libertad.
-Sala Temporal: Tauromaquia. Francisco de Goya y Lucientes. Salas Velázquez, María Zambrano e Isabel Verdejo: ‘Esculturas Manuel Marín’. Sala Casa-Estudio, 2ª Planta: ‘El último Gaya’. Casa -Estudio de Ramón Gaya. Recreación, 2ª planta. Colección permanente del museo: 1ª y 2ª planta.
Museo Ramón Gaya.
-Talleres artesanos infantiles, exposición y venta de belenes. Tfno. de información e inscripciones: 968 357 537. https://artesaniaregiondemurcia.es/centro-de-la-artesania-de-murcia
Centro Regional de Artesanía de Murcia.
- En directo: última hora de lluvias en la Región de Murcia
- El temporal recorre la Región de Murcia dejando lluvias torrenciales y granizo a su paso
- Dónde ver la nieve este fin de semana en la Región de Murcia
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- La nieve vuelve a la Región de Murcia por Navidad
- Última hora de las lluvias | Se reduce el caudal de la Rambla de las Colonias y el riesgo de desbordamiento
- Recuperar el tren de Granada a Murcia tras 41 años sin servicio, un deseo para 2026
- La lluvia no da tregua en la Región de Murcia: alerta amarilla por lluvias este fin de semana