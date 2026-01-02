‘Historias mágicas de Reyes’ y el musical de La Bella Durmiente, entre la programación navideña de este viernes en Murcia

Murcia mantiene vivo el ambiente navideño este viernes 2 de enero con una amplia programación de actividades repartidas a lo largo de todo el día y pensadas para públicos de todas las edades. Talleres infantiles, espectáculos familiares, música en directo y propuestas culturales llenan la agenda desde la mañana hasta bien entrada la noche.

El Gran Árbol de Navidad, en la Plaza Circular, vuelve a ser uno de los grandes focos de la jornada. De 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas se desarrollan los talleres en familia y la ludoteca baby, dirigidos a niños de entre 2 y 6 años. A mediodía, a las 13.00 horas, este espacio acoge el espectáculo ‘Magia en el Árbol’, y ya por la tarde, a las 18.00 horas, será el turno del cuentacuentos ‘Historias mágicas de Reyes’. La programación musical se cerrará en este enclave a las 20.15 horas con el concierto de la Coral Discantus, titulado ‘Ópera en Año Nuevo’.

Los más pequeños también tienen una cita destacada a las 12.00 horas en la Plaza de los Patos, donde se representa el espectáculo infantil ‘Leyendas de la selva, princesas y los misterios del océano’, con acceso libre. Por la tarde, a las 17.00 horas, el Paseo González Moreno se llenará de ilusión con Joan Vidal Ilusionista y su propuesta ‘¡Pasen y vean! La Navidad llegó’.

La oferta escénica incluye además el musical familiar ‘La Bella Durmiente’, que se representará en el Teatro Romea en dos funciones, a las 17.00 y 19.30 horas, con entradas disponibles tanto en la web del teatro como en taquilla. A las 17.30 horas, el Centro Escénico Pupaclown acoge una original propuesta musical en la que la Andrés Santos Station Band pone música en directo a dos clásicos del cine mudo de Buster Keaton, The Scarecrow y Sherlock.

El espíritu navideño continúa en el Recinto Ferial La Fica con Navilandia: el Rincón Navideño de Drilo, abierto de 18.30 a 21.00 horas, con talleres, la presencia del Cartero Real y varias actividades especiales, entre ellas un show musical con Stich y Ángel a las 19.30 horas y un photocall con ambos personajes a las 20.10 horas.

La tarde-noche viene marcada también por citas muy diversas. A las 19.00 horas, el margen del río, entre la Pasarela Miguel Caballero y el Puente Nuevo, será el escenario de un espectáculo piromusical. A la misma hora, el barrio de San Basilio celebra el Día de su Patrón con una misa cantada por la coral y rondalla de mayores en la iglesia del barrio.

La música coral y de banda tiene un papel destacado a partir de las 20.30 horas, con la actuación del coro del Grupo Francisco Salzillo en el Belén Municipal, ubicado en el Palacio Episcopal, y el concierto del Ensemble de la Agrupación Musical de Cabezo de Torres en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, ambos con acceso libre.

La jornada se cerrará a las 21.45 horas en la Glorieta de España, donde el Escenario Talento Joven acoge el concierto de No Name, poniendo el broche musical a un día repleto de actividades navideñas en la ciudad.

Otras actividades disponibles durante toda la Navidad

Gran Árbol de Navidad. Show Audiovisual del 29 de noviembre al 6 de enero a las 20 y a las 21.15 h. Días 24 y 31: 20 h.

Cartero Real.

Punto solidario.

Mercado Navideño del 12 de diciembre al 5 de enero. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. // Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

Food Zone: 13 de diciembre al 5 de enero: de 12 a 16 h y de 18 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

ÁrbolEXPERIENCE – Lucidum ‘Natividad’: del19 de diciembre al 6 enero: de 11 a 14 y de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 12 h. Días 25 y 1: de 17 a 22 h

Plaza Circular.

Mercado de Navidad. Inauguración el día 5 de diciembre a las 19.30 h. Proyección de videomapping ‘Cuento de Navidad’ todos los días a las 20.30 h hasta el 4 de enero.

Conciertos todos los días. Hasta el 4 de enero.

Zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres

Glorieta de España.

El Jardín de los Sueños. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Desde el 12 de diciembre hasta el día 4 de enero. Horario: de 18.30 a 23h. Hora mágica: entre las 19 y las 20h

Jardín del Malecón.

XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21h (permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre). Más información en www.artesaniaregiondemurcia.es

Paseo Alfonso X el Sabio

Navilandia. Desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Talleres infantiles, espectáculo de Drilo y más actividades.

Recinto Ferial La Fica.

Exposiciones

-Exposición ‘Al compás del objetivo’ de Joaquín Bércher. Hasta el 31 de diciembre.

Espacio Los Molinos del Río-Sala Caballerizas.

-Exposición permanente y sala infantil ‘Descubre H2O’, para familias con niños hasta 7 años. Con reserva previa por teléfono o en la recepción del museo.

Museo de la Ciencia y el Agua.

-Exposición de obras finalistas de Artes Visuales del XXIII Certamen de Creación Artística CreaMurcia 2025. Hasta el 8 de enero. Acceso libre.

Centro Puertas de Castilla.

-Diorama-Homenaje al hermanamiento entre Sta. Maria Capua Vetere y Murcia realizado por Manuel Fuentes en colaboración con la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Hasta el 8 de enero.

Museo de la Ciudad.

-Exposición ‘Murcia, piel y memoria’ de Lidó Rico. Hasta el 10 de enero.

Palacio Almudí.

-Exposición del Belén de Salzillo, del Belén Napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro y del Belén de Lamaignère (que procede del antiguo convento de las Agustinas de Murcia) Horario: de lunes a sábados de 10 a 17 h. Domingos de 11 a 14 h. Martes cerrado. Más información: www.museosalzillo.es y tfno.: 968 291 893.

Museo Salzillo.

-Exposición ‘Sagrada Familia. Obra de Antonio Campillo’ Hasta el 6 de diciembre. Sala Exposiciones Temporales: Exposición ‘Morada interior. Fotografías de José Luis Montero’. Hasta el 6 de diciembre. Sala Belenes Monumentales: ‘Belén. Escenografía de Peña Sociocultural la Pava y piezas de la colección del museo’; ‘Belén Homenaje a Salzillo, obra de Nicolás Almansa’.

La Casa del Belén. Puente Tocinos.

-Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Actuaciones: semifinales junior, días 12 y 13 de diciembre de 17 a 21 h. Semifinales libres, días 19 y 20 de diciembre de 17 a 21 h; final, el 27 de diciembre de 17 a 21 h. Más información: murciaxmasfest.es

Escenario Avda. Libertad.

-Sala Temporal: Tauromaquia. Francisco de Goya y Lucientes. Salas Velázquez, María Zambrano e Isabel Verdejo: ‘Esculturas Manuel Marín’. Sala Casa-Estudio, 2ª Planta: ‘El último Gaya’. Casa -Estudio de Ramón Gaya. Recreación, 2ª planta. Colección permanente del museo: 1ª y 2ª planta.

Museo Ramón Gaya.

-Talleres artesanos infantiles, exposición y venta de belenes. Tfno. de información e inscripciones: 968 357 537. https://artesaniaregiondemurcia.es/centro-de-la-artesania-de-murcia

Centro Regional de Artesanía de Murcia.