El Cuerpo de Bomberos de Murcia incorpora dos nuevos vehículos FSV

El Cuerpo de Bomberos de Murcia suma dos nuevos Vehículos de Salvamentos Varios (FVS). Los transportes están clasificados como furgón de salvamento pesado de categoría 2, rural y cuentan con capacidad para tres plazas, además de equipación complementaria de última generación.

Resalta el Ayuntamiento de Murcia que ambos vehículos son de la marca MAN, modelo TGM 33.420, y han sido adquiridos mediante procedimiento abierto al licitador Incipresa, empresa encargada del carrozado de los mismos.

Además, indica que "cuentan con una garantía de dos años y está prevista su entrada en servicio durante el mes de febrero", una vez finalizada la formación impartida por la empresa adjudicataria al personal del servicio.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, destacó que "esta inversión es una muestra clara del compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la seguridad de los vecinos y con la mejora continua de los recursos de nuestros bomberos, que realizan una labor esencial y requieren de medios modernos, seguros y eficaces para intervenir en cualquier tipo de emergencia".

Uno de los vehículos se ubicará en el Parque de Bomberos del Infante y el otro en el Parque de Espinardo. Ambos son idénticos y disponen de cabina sencilla ampliada, con capacidad para transportar a tres miembros del servicio totalmente equipados.

Características técnicas

Los nuevos FSV han sido concebidos para actuar en todo tipo de entornos, tanto urbanos como rurales, aunque están especialmente diseñados para intervenciones en accidentes de tráfico, tanto de vehículos ligeros como pesados, así como para trabajos de apuntalamiento y actuaciones BREC.

"Son vehículos altamente versátiles que nos permitirán dar una respuesta más rápida y eficaz en situaciones complejas, incrementando la seguridad tanto de los intervinientes como de las personas afectadas", añadió Perona.

Entre su dotación técnica, los dos vehículos incorporan herramienta de descarcelación totalmente eléctrica, equipamiento específico para apuntalamientos y estabilizaciones, grúa hidráulica elevadora con capacidad de hasta cinco toneladas, cabrestante hidráulico para arrastre de hasta veinte toneladas, generador trifásico de 26 KVA y diversa herramienta complementaria para intervenciones de salvamento.

En la actualidad, el Servicio de Extinción de Incendios de la ciudad de Murcia cuenta con una flota de 39 vehículos operativos, distribuidos en seis vehículos de jefatura, cinco furgones ligeros, seis vehículos de altura, cuatro autobombas nodriza, siete bombas rurales, seis furgones de salvamentos varios y cinco autobombas urbanas, tres pesadas y dos ligeras.