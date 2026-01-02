Una cuadrilla de jóvenes murcianos 'se acuerda' de Pedro Sánchez con su versión de 'La Marimorena'

Las cuadrillas de jóvenes murcianos cantadores de villancicos han tomado las calles de Murcia esta Navidad. Plazas de abastos, calles peatonales céntricas y mercadillos artesanales han gozado de los temazos navideños de cada año: Noche de Paz y Blanca Navidad, junto a joyas populares como Los peces en el río, Campana sobre campana, Arre, borriquito, Mi burrito sabanero o Ay del chiquirritín.

Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Murcia, que según destacaron, "se desarrolla por primera vez en la ciudad", ha adornado el ambiente murciano en las zonas más emblemáticas de la capital del Segura a lo largo de todo el mes de diciembre, con especial hincapié en las jornadas de Nochebuena y Nochevieja.

Cuadrillas de jóvenes murcianos interpretan villancicos en una plaza de abastos de Murcia. / A. M.

Sin embargo, en los últimos días se han viralizado en TikTok varios vídeos en los que se puede escuchar cómo un grupo de jóvenes murcianos, a cajón y guitarra, interpretan una peculiar versión de La Marimorena, saliendo radicalmente de la letra tradicional y 'acordándose' repetidas veces del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

"Ten cuidado con votar a Pedro Sánchez"

"A la hora de comer, ten cuidado que no te maches, y a la hora de votar, ten cuidado con Pedro Sánchez". Es alguna de las estrofas que esta cuadrilla ha dedicado al presidente de España.

El grupo de jóvenes, que durante estas fechas se ha podido ver en la Avenida Libertad, en la puerta de El Corte Inglés, y en Trapería, no solo se centra en la política nacional, también le ha dedicado versos al Real Murcia: "En el portal de Belén hay una televisión, donde juega el Real Murcia en Primera División".

No obstante, su principal fuente de humor reside en el Partido Socialista y en sus socios de Gobierno: "Este año el Gobierno se parece a Disneyland, nos gobiernan Mickey, Pluto y el payaso de Rufián".

Cierto es que han tocado temas navideños, pero no pierden el foco. Saben lo que le gusta al votante murciano e inciden en sus 'hits', tan compartidos en redes sociales: "El amigo Pedro Sánchez no celebra Navidad, porque él lo que quiere es celebrar el Ramadán"

No llevan zambombas ni panderetas, pero la música navideña con la que acompaña su sátira política en las calles de la capital del Segura ha llamado poderosamente la atención de los viandantes, que de forma espontánea, en la mayoría de los casos, los ha grabado y subido a sus cuentas.

Los vídeos acumulan ya decenas de miles de visualizaciones y han generado todo tipo de reacciones en redes. "Este año Pedro Sánchez en La Moncloa ha entrado, yo no sé qué coño hace si a ti nadie te ha votado", concluye uno de sus villancicos.