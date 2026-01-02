El Ayuntamiento de Murcia pide a Defensa acoger este año el acto central del Día de las Fuerzas Armadas

El Ayuntamiento de Murcia ha solicitado al Ministerio de Defensa que el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas 2026 tenga lugar en Murcia.

El alcalde José Ballesta ha hecho esta petición en anteriores ocasiones y espera que en 2026 se pueda celebrar en Murcia, coincidiendo con estancia de la princesa Leonor en la Academia General del Aire y del Espacio.

El Día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978 cuando se estableció realizar un acto institucional como homenaje a los Ejércitos y la Armada, al mismo tiempo que fomentar el conocimiento y su integración en la sociedad.

Esta ceremonia, que cuenta con la participación de militares de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil, rota anualmente y se conmemora en distintas ciudades españolas coincidiendo con la festividad de San Fernando el 30 de mayo o en las fechas festivas más próximas.

En la Región de Murcia ya tuvo lugar en el año 1988, presidido por los reyes Juan Carlos I y Sofia a quienes se unió el entonces príncipe de Asturias, que cursaba su formación en la Academia General del Aire.

Hasta ahora la princesa Leonor no ha acompañado a los Reyes en ninguna de estas jornadas, que han tenido lugar en los últimos años en Tenerife y Asturias, siguiendo la tradición de que se celebre este acto en cada una de las provincias españolas.

Aún quedan varias ciudades por acoger este día que, en circunstancias especiales, ha repetido en Madrid como ocurrió en 2020 con motivo del COVID y que se limitó a una sesión de videoconferencia del Rey Felipe en el Mando de Operaciones con representantes de las unidades de las misiones permanentes.

En 2021, debido a las restricciones sanitarias por el COVID, hubo un acto breve también en Madrid con un número muy reducido de participantes, que desfilaron con mascarilla.

Si, llegado el momento, el Ministerio de Defensa no se decanta por algunas de las provincias que aún no han tenido oportunidad de homenajear a las Fuerzas Armadas, la Región podría volver a tenerla.

Sin duda el alcalde está deseando ver a la futura Reina desfilar en Murcia o en la tribuna junto a los Reyes y, con toda certeza, acapararía las miradas de los murcianos.