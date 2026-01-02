Asalta salvajemente a una mujer para robarle en plena calle de Barriomar en Murcia

Un individuo atacó violentamente a una mujer para robarle en plena calle en Barriomar en Murcia. El delincuente no ha sido detenido, de momento, por lo que no se conoce ni su edad ni su nacionalidad ni dato alguno.

Los hechos tuvieron lugar sobre las ocho de la mañana del primer día del año. Según se aprecia en una grabación, difundida en redes, el varón, vestido de oscuro, se acerca a una viandante, la agrede y la arroja al suelo en el asfalto.

Víctima y agresor forcejean, puesto que él quiere arrebatarle la maleta que porta ella. Algo que finalmente consigue. Tras el robo, el sujeto se marcha corriendo.

Desde la Asociación de Vecinos La Purísima-Barriomar subrayaron que "es insoportable el nivel de inseguridad en las calles del barrio" y destacaron que "nuestra vecina ha acabado en el hospital después de ser atracada violentamente en plena calle".

Un vecino se preguntaba en X "qué más debe ocurrir para que se den cuenta de que Barriomar necesita mucha más presencia policial", dado que "cada día que pasa el barrio se hunde más en la miseria y delincuencia". "No todo se arregla con luces y pirotecnia", apostillaba.