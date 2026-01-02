Alcohol, tabaco y gasolina aportarán casi 3 millones a las arcas municipales

El alcohol, el tabaco y la gasolina supondrán un ingreso de más de 2.7 millones de euros para las arcas municipales este año, según la previsión que establece el capítulo de ingresos del Presupuesto municipal para 2026, al que ha tenido acceso esta redacción.

Fuentes del Consistorio explicaron que se trata de una previsión realizada en base a los resultados de ejercicios anteriores, así como a los cambios que se esperan en el mercado en este 2026, y que la recaudación real puede variar y solo se podrá conocer al final del ejercicio.

Productos como el alcohol, el tabaco y los hidrocarburos se venden a la ciudadanía con un alto porcentaje de impuestos, que engrosan los ingresos del Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales. Y, en el reparto de 2026, la estimación que realiza el Ayuntamiento de Murcia con los impuestos asociados a estos productos supera por poco los 2,7 millones de euros.

Caída de los hidrocarburos

De estos ingresos, destaca la caída de 700.000 euros en los hidrocarburos, es decir, el petróleo, el metano, el butano y el propano, entre otros compuestos, una reducción que se debe, principalmente, a la estabilización de los precios de estos compuestos después de un fuerte episodio de inflación provocado, principalmente, por la pandemia del covid-19 y a la guerra entre Rusia y Ucrania.

De hecho, este 2026 comienza con una bajada en el precio medio de los carburantes en España, un cambio que supone la cuarta caída consecutiva. El precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,387 euros por litro, un descenso del 0,9286 por ciento respecto a la semana pasada. La gasolina, por su parte, cae un 0,7581 por ciento y se sitúa en los 1,440 euros.

Estos datos, recogidos por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), se alejan de los máximos históricos alcanzados en el verano de 2022, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el diésel llegó a costar 2,1 euros en julio.

Fumar se encarece

Resalta también el aumento de más de medio millón con los impuestos relativos a las labores del tabaco, y es que la industria tabacalera se enfrenta a una nueva subida de precios este 2026, que encarecería la cajetilla media en torno a 1,40 euros y situaría algunos paquetes cerca de los 7 euros.

La resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado explica que las nuevas tarifas han sido propuestas por los operadores del sector y que la medida afecta a cigarrillos y picaduras de pipa.

Además, cabe resaltar que, en España, aproximadamente el 80 por ciento del precio que paga el consumidor por una caja de tabaco corresponde a los impuestos especiales y al IVA. Por ejemplo, en 2024 los ingresos del Estado provenientes del impuesto especial sobre el tabaco en España alcanzaron 6.927 millones de euros, la cifra más alta desde 2012.

Datos

En total, los impuestos por la comercialización de estos productos suman poco más de 2.7 millones de euros. De ellos, 67.400 euros se obtendrán con los impuestos del alcohol y bebidas derivadas; casi 48.500 euros, con la cerveza; casi 1.1 millones, con las labores del tabaco; y, 1,5 millones, en hidrocarburos.

La venta de cerveza supondrá unos 50.000 euros para el Consistorio

Estas cifras varían significativamente respecto a las previsiones de este año, sobre todo, en lo referente a las labores del tabaco, que pasan de los casi 440.000 euros en impuestos de este año a superar el millón para 2026, lo que supone un aumento del 127 por ciento.

También cambia la estimación relativa al comercio de hidrocarburos, que cae desde los 2,2 millones hasta el millón y medio, una bajada del 32 por ciento.

Con todo, la recaudación municipal esperada decae para el próximo año, desde los 2,9 millones que se estimaba recaudar este 2025 a los 2,7 millones que prevé para 2026.