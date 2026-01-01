La piscina voladiza más larga de Europa es la más grande de Murcia está en lo alto de un restaurante

Si algo necesitan los murcianos es remedios para el sofocante clima que sufren en verano. Más allá de 'veranear' y hacer una escapada a las cercanas costas mediterráneas, las piscinas son uno de los principales aliados en los meses donde el calor aprieta. Es habitual el uso de piscinas privadas en las urbanizaciones y la apertura de piscinas municipales públicas. Así que, por todo ello, no es de extrañar que la piscina voladiza más larga de Europa se encuentre en la capital murciana. Sólo es superada por la del hotel Marina Bay Stands en Singapur.

La piscina en voladizo más larga de Europa

La murciana está en el edificio Odiseo, un proyecto obra del arquitecto Manuel Clavel, en el acceso al centro de la ciudad. En esta construcción se ha creado un ecosistema con la ayuda de un bosque elevado a 30 metros. Además, está rodeado por una celosía con láminas de agua que logran aclimatar los espacios controlando las elevadas temperaturas que se alcanzan en verano. La obra se basa en los sistemas de patios del siglo X, aprovechando corrientes de aire.

Ocupa un total de 12.000 metros cuadrados entre espacios de ocio, arte, performance y gastronomía y un jardín repleto de vegetación. Pero sin duda lo más impresionante de todo es la piscina en voladizo de 42 metros de longitud y 1,80 metros de ancho que está a 30 metros de altura. En su interior puede llegar a alojar hasta 8.000 litros de agua y nadar en ella es como volar, pues a través de sus paredes de cristal se puede observar lo que sucede en la urbe.

Si bien es cierto que aquellas personas que padezcan de vértigo no pueden disfrutarla al cien por cien, merece la pena hacerle una visita. Comparte espacio con cuatro restaurantes -uno de ellos con Estrella Michelin- y dos terrazas más. En plena ola de calor, en una de las ciudades más cálidas del país, esta piscina es un auténtico oasis donde olvidar que las calles están a punto de arder a causa de los más de 40 grados que marcan los termómetros.