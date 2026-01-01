Nueva megafonía en el Palacio de los Deportes de Murcia

El Palacio de los Deportes de Murcia empieza 2026 con la renovación de los equipos de sonido. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia aprobó la licitación del proyecto, con un plazo de ejecución de un mes y un presupuesto de 350.000 euros.

El objeto del contrato es la renovación integral del sistema de sonido del inmueble, así como del sistema que sustenta tanto los nuevos equipos como el videomarcador. El proyecto contempla tanto la instalación de nuevos equipos de sonido como la sustitución de la estructura que los soporta.

El plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas licitadoras será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a su publicación en la Plataforma de Contratación.

Proyecto

El sistema incluye una sonorización específica para las gradas y otra para la pista y uno de los objetivos del proyecto es que el sonido llegue por igual a toda la audiencia, así como monitorear el sistema en remoto y en tiempo real.

Asimismo, se persigue reducir los elementos en el suelo, pues todos los dispositivos serán volados, lo que permitirá también mantener una alta inteligibilidad en todas las butacas y permitir cambios rápidos de configuración mediante presets de amplificación adaptados a los distintos usos del recinto.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha señalado que esta actuación "responde al compromiso del Ayuntamiento de Murcia por mantener el Palacio de los Deportes a la altura de las grandes competiciones y espectáculos que acoge a lo largo del año", y ha subrayado que "apostamos por instalaciones modernas, seguras y con una calidad técnica acorde al nivel de los eventos deportivos y culturales que sitúan a Murcia como referente".

Con esta licitación, el Ayuntamiento de Murcia refuerza su apuesta por la modernización de las infraestructuras deportivas municipales y por la mejora continua de los servicios ofrecidos tanto a la ciudadanía como a quienes visitan la ciudad para participar o asistir a eventos de primer nivel.