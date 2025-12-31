Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': "Lo mejor que hay en el centro de Murcia"

La histórica pastelería murciana El Horno de Belluga consiguió hace unos meses despertar de nuevo el antojo —y los recuerdos— de miles de usuarios en redes sociales gracias a una publicación en su perfil oficial de X. La imagen, tan simple como tentadora, servía para anunciar el regreso a su mostrador de uno de sus dulces más representativos: la torta de chicharrones.

No es un producto de moda ni presume de ingredientes virales como el pistacho o la galleta lotus, ni de añadidos llamativos pensados para las tendencias actuales. Su atractivo reside precisamente en lo contrario: en un momento dominado por lo “fotografiable”, esta elaboración tradicional sigue conquistando por su autenticidad, su sabor de siempre y su vínculo con la identidad gastronómica de Murcia.

Un clásico que sigue muy vivo en la Región de Murcia

Puede que no sea tendencia en TikTok, pero en Murcia la torta de chicharrones sigue teniendo un lugar muy especial. Es una de esas recetas que pasan de generación en generación y que sobreviven.

Según recoge Karina Conesa Clemente, delegada de Thermomix en Cartagena, en su versión para el blog oficial de la herramienta de la torta de chicharrones cartagenera, se trata de“una torta dulce con el crujiente sabor de los chicharrones y la canela que la hace deliciosa”.

Según la receta compartida por Karina Conesa los ingredientes básicos para esta elaboración tradicional son agua, levadura fresca, harina de fuerza, una pizca de sal, manteca de cerdo, azúcar, chicharrones de cerdo y canela molida.

La elaboración pasa por un buen amasado, reposo, integración poco a poco de la manteca y el azúcar, estirado de la masa y, finalmente, un horneado hasta que la superficie queda dorada y crujiente.