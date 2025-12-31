Aperitivieja y tardevieja con música: estas y otras actividades navideñas este miércoles en Murcia

Murcia se despide del año este miércoles 31 de diciembre con una intensa programación navideña pensada para todos los públicos, en la que no faltan la música, las actividades familiares y las citas más tradicionales para dar la bienvenida al nuevo año.

La jornada arranca por la mañana con propuestas dirigidas a los más pequeños. De 11.00 a 14.00 horas, la Plaza Circular acoge los talleres en familia y la ludoteca baby, pensados para niños de entre 2 y 6 años, en el entorno del Gran Árbol de Navidad. Media hora más tarde, a las 11.30 horas, el mismo espacio se llena de ilusión con la Nochevieja infantil, un espectáculo especialmente diseñado para que los niños también vivan su particular despedida del año.

La música toma protagonismo a la hora del aperitivo. A las 14.00 horas, la Glorieta de España será escenario del concierto de Adrián Ruiz, dentro de la programación de Aperitivieja y en el marco del escenario Talento Joven, una propuesta que invita a celebrar el fin de año al ritmo de la música en pleno centro de la ciudad.

Ya por la tarde, la fiesta continúa en distintos puntos del municipio. A las 15.30 horas, el recinto de fiestas de Santa Cruz acoge una tardevieja con DJ, mientras que a las 17.00 horas la Plaza del Casino de La Alberca se suma a la celebración con una sesión de música pensada para despedir el año bailando.

También a las 17.00 horas tendrá lugar una de las citas más esperadas de estas fechas: la Carrera San Silvestre Murcia 2025, que partirá desde la Glorieta de España y reunirá a cientos de participantes en un ambiente festivo y deportivo.

La jornada culminará ya entrada la noche con las campanadas de Fin de Año, previstas para las 23.30 horas, con las que Murcia dirá adiós a 2025 y dará la bienvenida al nuevo año en un ambiente de celebración compartida.

Otras actividades disponibles durante toda la Navidad

Gran Árbol de Navidad. Show Audiovisual del 29 de noviembre al 6 de enero a las 20 y a las 21.15 h. Días 24 y 31: 20 h.

Cartero Real.

Punto solidario.

Mercado Navideño del 12 de diciembre al 5 de enero. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. // Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

Food Zone: 13 de diciembre al 5 de enero: de 12 a 16 h y de 18 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

ÁrbolEXPERIENCE – Lucidum ‘Natividad’: del19 de diciembre al 6 enero: de 11 a 14 y de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 12 h. Días 25 y 1: de 17 a 22 h

Plaza Circular.

Mercado de Navidad. Inauguración el día 5 de diciembre a las 19.30 h. Proyección de videomapping ‘Cuento de Navidad’ todos los días a las 20.30 h hasta el 4 de enero.

Conciertos todos los días. Hasta el 4 de enero.

Zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres

Glorieta de España.

El Jardín de los Sueños. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Desde el 12 de diciembre hasta el día 4 de enero. Horario: de 18.30 a 23h. Hora mágica: entre las 19 y las 20h

Jardín del Malecón.

XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21h (permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre). Más información en www.artesaniaregiondemurcia.es

Paseo Alfonso X el Sabio

Navilandia. Desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Talleres infantiles, espectáculo de Drilo y más actividades.

Recinto Ferial La Fica.

Exposiciones

-Exposición ‘Al compás del objetivo’ de Joaquín Bércher. Hasta el 31 de diciembre.

Espacio Los Molinos del Río-Sala Caballerizas.

-Exposición permanente y sala infantil ‘Descubre H2O’, para familias con niños hasta 7 años. Con reserva previa por teléfono o en la recepción del museo.

Museo de la Ciencia y el Agua.

-Exposición de obras finalistas de Artes Visuales del XXIII Certamen de Creación Artística CreaMurcia 2025. Hasta el 8 de enero. Acceso libre.

Centro Puertas de Castilla.

-Diorama-Homenaje al hermanamiento entre Sta. Maria Capua Vetere y Murcia realizado por Manuel Fuentes en colaboración con la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Hasta el 8 de enero.

Museo de la Ciudad.

-Exposición ‘Murcia, piel y memoria’ de Lidó Rico. Hasta el 10 de enero.

Palacio Almudí.

-Exposición del Belén de Salzillo, del Belén Napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro y del Belén de Lamaignère (que procede del antiguo convento de las Agustinas de Murcia) Horario: de lunes a sábados de 10 a 17 h. Domingos de 11 a 14 h. Martes cerrado. Más información: www.museosalzillo.es y tfno.: 968 291 893.

Museo Salzillo.

-Exposición ‘Sagrada Familia. Obra de Antonio Campillo’ Hasta el 6 de diciembre. Sala Exposiciones Temporales: Exposición ‘Morada interior. Fotografías de José Luis Montero’. Hasta el 6 de diciembre. Sala Belenes Monumentales: ‘Belén. Escenografía de Peña Sociocultural la Pava y piezas de la colección del museo’; ‘Belén Homenaje a Salzillo, obra de Nicolás Almansa’.

La Casa del Belén. Puente Tocinos.

-Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Actuaciones: semifinales junior, días 12 y 13 de diciembre de 17 a 21 h. Semifinales libres, días 19 y 20 de diciembre de 17 a 21 h; final, el 27 de diciembre de 17 a 21 h. Más información: murciaxmasfest.es

Escenario Avda. Libertad.

-Sala Temporal: Tauromaquia. Francisco de Goya y Lucientes. Salas Velázquez, María Zambrano e Isabel Verdejo: ‘Esculturas Manuel Marín’. Sala Casa-Estudio, 2ª Planta: ‘El último Gaya’. Casa -Estudio de Ramón Gaya. Recreación, 2ª planta. Colección permanente del museo: 1ª y 2ª planta.

Museo Ramón Gaya.

-Talleres artesanos infantiles, exposición y venta de belenes. Tfno. de información e inscripciones: 968 357 537. https://artesaniaregiondemurcia.es/centro-de-la-artesania-de-murcia

Centro Regional de Artesanía de Murcia.