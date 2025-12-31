Adjudicadas las obras del Riacho de la Morda de Nonduermas

El proyecto para crear la vía verde del Riacho de la Morda, en la pedanía de Nonduermas, ya se ha adjudicado de nuevo. Una empresa ya se hizo con este contrato, pero «se echó para atrás y el proceso tuvo que volver a la casilla de salida», detalló la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez.

La iniciativa creará un recorrido peatonal de 1.5 kilómetros, transitable también por bicicletas, y el espacio se convertirá en «un lugar para el encuentro», en palabras de la vicealcaldesa, con la instalación de más de 50 bancos y 14 mesas de picnic, así como caminos pavimentados y un vallado de protección para la zona natural, entre otros elementos.

El itinerario, que estará concluido en verano, cruzará zonas con valor histórico y patrimonial, como el Caserío de la Voz Negra y la Acequia Mayor de Barreras, así como espacios naturales de interés ecológico, incluyendo una olmeda situada en el límite sur de la estación de mercancías.