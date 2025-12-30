Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres personas resultan heridas en un incendio de una vivienda en el barrio de Santa María de Gracia en Murcia

Una persona tuvo que ser trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca con quemaduras en el rostro

Imagen de archivo de un coche de bomberos.

Imagen de archivo de un coche de bomberos. / L.O.

José Arrondo

Un incendio en un vivienda del barrio murciano Santa María de Gracia ha acabado con tres heridos, uno de ellos tuvo que ser trasladado con quemaduras en el rostro al hospital Virgen de la Arrixaca.

Los servicios de emergencias señalan que la víctima con quemaduras en la cara es una mujer.

Se trata de un tercer piso ubicado en la calle 'Mar Menor'. Los principales daños humanos fueron a causa de la inhalación de humo procedente del fuego.

El 112 comunicó a esta redacción que podría haber una cuarta víctima, por la que siguen investigando.

[Noticia en progreso]

