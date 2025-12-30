Transporte
Los taxistas de Murcia cobrarán 4 euros más por trayecto en Nochevieja, según la OCU
Se ha detectado un suplemento especial en 20 ciudades españolas
EFE
Si tienes pensado coger un taxi en Nochevieja, lo normal es que el precio final a pagar te resulte más caro de lo habitual. Según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en la ciudad de Murcia se cobrará, de media, cuatro euros más por trayecto durante la primera noche del año.
A nivel nacional, los suplementos por viaje en Nochevieja pueden llegar hasta los 6,7 euros, según ha revelado este martes el informe, que sitúa a Madrid, Lleida y Palma de Mallorca como las ciudades que reúnen las tarifas añadidas más altas durante esta fecha.
Estas conclusiones se desprenden tras haber analizado las tarifas de taxi de 54 localidades españolas para determinar cuánto se encarece el viaje durante las noches vinculados a festivos, un estudio con el que la OCU ha detectado que en 20 ciudades se aplica un suplemento específico en Nochebuena y Nochevieja.
Es el caso de Cuenca (0,75 €), Huelva (1,2 €), Albacete (1,25 €) y Cáceres (1,25 €), donde se dan los suplementos específicos a estas noches más bajos, mientras que en Madrid (6,7 €), Lleida (5,63 €), Palma de Mallorca (4,75 €), Murcia (4 €) y Barcelona (3,5 €) se aplican los más altos.
Por otra parte, el estudio revela que en otras 19 localidades se aplican las tarifas nocturnas habituales en ciudades pequeñas como las nueve capitales de Castilla y León, Badajoz, Castellón de la Plana, Guadalajara, Logroño, Lugo, Melilla, Pontevedra, Tarragona, Teruel y Valencia.
Mientras la tarifa nocturna de los festivos se aplica en 15 ciudades como en Cádiz, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Orense, Gijón, Oviedo, Bilbao, San Sebastián Vitoria y Pamplona.
"Las diferencias entre ciudades son significativas, tanto en la forma de estructurar la tarifa como en la cuantía final del recargo. Pero normalmente será más barato que coger un vehículo con licencia VTC ", ha resumido la OCU.
Y es que los precios de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), como Cabify o Uber, suelen ser libres y multiplicarse de forma desorbitada en función de la demanda, tal y como sucede en Nochevieja, añadía el estudio.
- La nieve vuelve a la Región de Murcia por Navidad
- En directo: última hora de lluvias en la Región de Murcia
- El temporal recorre la Región de Murcia dejando lluvias torrenciales y granizo a su paso
- Dónde ver la nieve este fin de semana en la Región de Murcia
- Última hora de las lluvias | Se reduce el caudal de la Rambla de las Colonias y el riesgo de desbordamiento
- La avenida Miguel Induráin de Murcia seguirá cerrada por el riesgo de colapso en la estructura
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- La lluvia no da tregua en la Región de Murcia: alerta amarilla por lluvias este fin de semana