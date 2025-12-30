Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los taxistas de Murcia cobrarán 4 euros más por trayecto en Nochevieja, según la OCU

Se ha detectado un suplemento especial en 20 ciudades españolas

Vehículos aparcados en la parada de taxis junto al cone Rex, en el centro de la ciudad de Murcia.

Vehículos aparcados en la parada de taxis junto al cone Rex, en el centro de la ciudad de Murcia. / Juan Carlos Caval

Javier Ayala

EFE

Si tienes pensado coger un taxi en Nochevieja, lo normal es que el precio final a pagar te resulte más caro de lo habitual. Según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en la ciudad de Murcia se cobrará, de media, cuatro euros más por trayecto durante la primera noche del año.

A nivel nacional, los suplementos por viaje en Nochevieja pueden llegar hasta los 6,7 euros, según ha revelado este martes el informe, que sitúa a Madrid, Lleida y Palma de Mallorca como las ciudades que reúnen las tarifas añadidas más altas durante esta fecha.

Estas conclusiones se desprenden tras haber analizado las tarifas de taxi de 54 localidades españolas para determinar cuánto se encarece el viaje durante las noches vinculados a festivos, un estudio con el que la OCU ha detectado que en 20 ciudades se aplica un suplemento específico en Nochebuena y Nochevieja.

Es el caso de Cuenca (0,75 €), Huelva (1,2 €), Albacete (1,25 €) y Cáceres (1,25 €), donde se dan los suplementos específicos a estas noches más bajos, mientras que en Madrid (6,7 €), Lleida (5,63 €), Palma de Mallorca (4,75 €), Murcia (4 €) y Barcelona (3,5 €) se aplican los más altos.

Por otra parte, el estudio revela que en otras 19 localidades se aplican las tarifas nocturnas habituales en ciudades pequeñas como las nueve capitales de Castilla y León, Badajoz, Castellón de la Plana, Guadalajara, Logroño, Lugo, Melilla, Pontevedra, Tarragona, Teruel y Valencia.

Mientras la tarifa nocturna de los festivos se aplica en 15 ciudades como en Cádiz, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Orense, Gijón, Oviedo, Bilbao, San Sebastián Vitoria y Pamplona.

"Las diferencias entre ciudades son significativas, tanto en la forma de estructurar la tarifa como en la cuantía final del recargo. Pero normalmente será más barato que coger un vehículo con licencia VTC ", ha resumido la OCU.

Y es que los precios de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), como Cabify o Uber, suelen ser libres y multiplicarse de forma desorbitada en función de la demanda, tal y como sucede en Nochevieja, añadía el estudio.

