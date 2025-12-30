Tráfico
Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia
La Policía Local informa de las ubicaciones donde se colocarán los controles de velocidad móviles durante los próximos días
La Policía Local de Murcia ha publicado la relación de vías en las que se colocarán los controles de velocidad móviles durante los próximos días, dentro de su estrategia habitual para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en el municipio.
Estos operativos, que se distribuyen por distintas pedanías y zonas de gran afluencia de tráfico, buscan concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener una conducción prudente, especialmente en tramos donde se registran incidencias frecuentes o existe presencia de vecinos y comercios.
Los radares se instalarán tanto en avenidas principales como en calles de paso habitual hacia las pedanías, abarcando zonas como El Esparragal, San Ginés o Guadalupe.
Desde el cuerpo policial recuerdan que estas actuaciones no solo tienen un carácter sancionador, sino también preventivo, ya que la publicación semanal de los puntos de control persigue que los conductores adopten hábitos de circulación más seguros. A continuación, se detallan todas las ubicaciones previstas para esta semana:
- Camino de la Ermita, San Ginés
- C/ Orilla del Azarbe, El Esparragal
- Costera Norte, Guadalupe
- Avda. de Alicante
- Avda. Reino de Murcia
- Avda. la Ñora, La Arboleja
- La nieve vuelve a la Región de Murcia por Navidad
- En directo: última hora de lluvias en la Región de Murcia
- El temporal recorre la Región de Murcia dejando lluvias torrenciales y granizo a su paso
- Dónde ver la nieve este fin de semana en la Región de Murcia
- Última hora de las lluvias | Se reduce el caudal de la Rambla de las Colonias y el riesgo de desbordamiento
- La avenida Miguel Induráin de Murcia seguirá cerrada por el riesgo de colapso en la estructura
- La lluvia no da tregua en la Región de Murcia: alerta amarilla por lluvias este fin de semana
- Investigan a una matrona de Murcia por el grave daño cerebral de un bebé en el parto en la Arrixaca: el niño sufre un 91% de discapacidad