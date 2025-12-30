La piscina del Infante, en Murcia, cerrada por una avería

La piscina del Infante, en Murcia, permanecerá cerrada por una avería, al menos, hasta la primera quincena de enero, aseguraron fuentes del Ayuntamiento de Murcia, consultadas por La Opinión a raíz de la denuncia en redes sociales del Grupo Socialista.

"Soy usuaria de la piscina desde los noventa y, en todo este tiempo, no se han cambiado ni taquillas ni bancos, y estamos siempre con desperfectos e historias", narró a este diario una usuaria de las instalaciones, ubicadas en la calle Lope de Rueda de Murcia.

"Desde el 3 y hasta el 11 de diciembre estuvimos acudiendo con 'cortes' para ventilar el espacio, y el 11 cerró definitivamente por un problema en la climatización", explicó la usuaria, quien lamentó que los asistentes a la piscina del Infante llevan "un mes sin saber nada".

En el mismo sentido se expresó Fran Noguera, concejal del PSOE, quien señaló el "estado lamentable, la dejadez y la falta de mantenimiento" en la piscina del Infante, y detalló a esta redacción que el cierre se debe a un problema de condensación de vapores debido a una máquina de climatización que no funciona bien.

Este es el motivo por el que, entre el 3 y el 11 de este mes, "sin previo aviso a los usuarios, cerraban una hora para poder ventilar, y así estuvieron un tiempo hasta el 11 de diciembre", relató Noguera. Desde el PSOE enviaron un escrito al Consistorio en el que piden un informe de los daños y están "a la espera de la respuesta".

Plazos

Los usuarios temían, además, el cierre permanente de las instalaciones. "No admiten a gente nueva, y eso es lo que nos tiene la mosca detrás de la oreja", declaró la usuaria consultada, aunque desde el Ayuntamiento desmintieron esta situación e indicaron que ya se están organizando las labores de reparación.

Desde el Consistorio aseguraron que se envió un mensaje a los usuarios afectados el 12 de diciembre en el que se les informó del cierre de las instalaciones a causa de una avería, y que "se devolverá el importe abonado sin problema".

Las mismas fuentes detallaron que "ya se están haciendo pruebas y, si todo va bien, la previsión es volver a abrir las instalaciones durante la primera quincena de enero".