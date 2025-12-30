Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Envío de mensajes Es-AlertLluvias hoy en MurciaDeseos para 2026Mascarillas obligatoriasOferta de empleo SMSPresupuestos Región de Murcia
instagramlinkedin

Infraestructuras

La piscina del Infante, en Murcia, cerrada por una avería

La previsión del Ayuntamiento es que las instalaciones vuelvan a abrir la primera quincena de enero

El PSOE y usuarios del centro deportivo denuncian falta de mantenimiento

La piscina cubierta del Infante, en Murcia, en una imagen de archivo.

La piscina cubierta del Infante, en Murcia, en una imagen de archivo. / Israel Sánchez

Judit López Picazo

Judit López Picazo

La piscina del Infante, en Murcia, permanecerá cerrada por una avería, al menos, hasta la primera quincena de enero, aseguraron fuentes del Ayuntamiento de Murcia, consultadas por La Opinión a raíz de la denuncia en redes sociales del Grupo Socialista.

"Soy usuaria de la piscina desde los noventa y, en todo este tiempo, no se han cambiado ni taquillas ni bancos, y estamos siempre con desperfectos e historias", narró a este diario una usuaria de las instalaciones, ubicadas en la calle Lope de Rueda de Murcia.

"Desde el 3 y hasta el 11 de diciembre estuvimos acudiendo con 'cortes' para ventilar el espacio, y el 11 cerró definitivamente por un problema en la climatización", explicó la usuaria, quien lamentó que los asistentes a la piscina del Infante llevan "un mes sin saber nada".

En el mismo sentido se expresó Fran Noguera, concejal del PSOE, quien señaló el "estado lamentable, la dejadez y la falta de mantenimiento" en la piscina del Infante, y detalló a esta redacción que el cierre se debe a un problema de condensación de vapores debido a una máquina de climatización que no funciona bien.

Este es el motivo por el que, entre el 3 y el 11 de este mes, "sin previo aviso a los usuarios, cerraban una hora para poder ventilar, y así estuvieron un tiempo hasta el 11 de diciembre", relató Noguera. Desde el PSOE enviaron un escrito al Consistorio en el que piden un informe de los daños y están "a la espera de la respuesta".

Plazos

Los usuarios temían, además, el cierre permanente de las instalaciones. "No admiten a gente nueva, y eso es lo que nos tiene la mosca detrás de la oreja", declaró la usuaria consultada, aunque desde el Ayuntamiento desmintieron esta situación e indicaron que ya se están organizando las labores de reparación.

Desde el Consistorio aseguraron que se envió un mensaje a los usuarios afectados el 12 de diciembre en el que se les informó del cierre de las instalaciones a causa de una avería, y que "se devolverá el importe abonado sin problema".

Las mismas fuentes detallaron que "ya se están haciendo pruebas y, si todo va bien, la previsión es volver a abrir las instalaciones durante la primera quincena de enero".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nieve vuelve a la Región de Murcia por Navidad
  2. En directo: última hora de lluvias en la Región de Murcia
  3. El temporal recorre la Región de Murcia dejando lluvias torrenciales y granizo a su paso
  4. Dónde ver la nieve este fin de semana en la Región de Murcia
  5. Última hora de las lluvias | Se reduce el caudal de la Rambla de las Colonias y el riesgo de desbordamiento
  6. La avenida Miguel Induráin de Murcia seguirá cerrada por el riesgo de colapso en la estructura
  7. La lluvia no da tregua en la Región de Murcia: alerta amarilla por lluvias este fin de semana
  8. Investigan a una matrona de Murcia por el grave daño cerebral de un bebé en el parto en la Arrixaca: el niño sufre un 91% de discapacidad

Nueve pueblos mágicos de Gran Canaria y cómo el clima primaveral te regala un viaje “de verano” en pleno invierno

Nueve pueblos mágicos de Gran Canaria y cómo el clima primaveral te regala un viaje “de verano” en pleno invierno

La piscina del Infante, en Murcia, cerrada por una avería

La piscina del Infante, en Murcia, cerrada por una avería

La Cárcel Vieja de Murcia, sin muros y con las celdas intactas: ¿Cómo será la antigua prisión tras el proyecto 'muros etéreos'?

La Cárcel Vieja de Murcia, sin muros y con las celdas intactas: ¿Cómo será la antigua prisión tras el proyecto 'muros etéreos'?

Tres personas resultan heridas en un incendio de una vivienda en el barrio de Santa María de Gracia en Murcia

Tres personas resultan heridas en un incendio de una vivienda en el barrio de Santa María de Gracia en Murcia

Las dos 'espinas' que el alcalde de Murcia 'se ha sacado' este año

Las dos 'espinas' que el alcalde de Murcia 'se ha sacado' este año

Cuenta atrás para que los murcianos visiten el patio y la cocina de la Cárcel Vieja

Cuenta atrás para que los murcianos visiten el patio y la cocina de la Cárcel Vieja

Muere un trabajador al caer desde una altura de cinco metros en El Raal

Muere un trabajador al caer desde una altura de cinco metros en El Raal

Suspendida definitivamente la búsqueda de un hombre desaparecido en el río en Murcia: "No había nada"

Suspendida definitivamente la búsqueda de un hombre desaparecido en el río en Murcia: "No había nada"
Tracking Pixel Contents