Pantallas interactivas en calles de Murcia y pedanías para escanear documentos y consultar información

Murcianos y visitantes podrán acceder a datos como los horarios del transporte público y futuros eventos mediante pantallas interactivas, que llegarán a varios puntos de Murcia y pedanías a lo largo de 2026, y también a través de las placas informativas de todas las calles del municipio. Además, 30 espacios culturales contarán con herramientas digitales para que la oferta cultural murciana sea accesible a todos los usuarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado la licitación de tres proyectos que pretenden innovar en el ámbito turístico, todos ellos financiados con fondos europeos gracias a una convocatoria nacional en la que la propuesta murciana obtuvo la mejor puntuación, explicó el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, en rueda de prensa.

Quioscos digitales e interactivos se instalarán "en puntos estratégicos de todo el municipio", detalló el edil, una iniciativa que ya se desarrolla en otras ciudades españolas como es el caso de Zaragoza.

En total, serán 10 pantallas digitales, 21 quioscos interactivos y 4 puntos de autoservicio que permitirán consultar información turística, futuros eventos y horarios y trayectos de transporte, así como realizar operaciones sencillas como obtener volantes de empadronamiento y escanear documentos, según enumeró Guillén.

Todos estos dispositivos estarán conectados a una plataforma central para ofrecer información actualizada y en varios idiomas, y suponen una inversión de 550.000 euros.

Otras mejoras

Además, se instalarán 11.500 nuevos códigos inteligentes en las placas de las calles del municipio, con un presupuesto de 308.000 euros, que se sumarán a las más de 2.000 ya instaladas en el centro urbano de la ciudad y se logrará así llegar a todas las vías del municipio.

Al escanear los códigos con el móvil, los códigos ofrecerán tanto información histórica del lugar como datos en tiempo real sobre aspectos como el tráfico, el tiempo y los niveles de polen y contaminación, entre otras métricas.

Asimismo, más de 30 espacios culturales de titularidad municipal contarán, a lo largo del próximo año, con sistemas para que la oferta cultural llegue a todo el mundo, como subtítulos y material gráfico explicativo, gracias a una inversión de medio millón.

La iniciativa se desarrollará en auditorios, museos y centros de visitantes, entre otros espacios, y contempla también formación específica al personal municipal y la mejora de las páginas web y aplicaciones municipales.

Transporte

Murcia mantiene durante 2026 la bonificación al 40 por ciento para las tarifas de transporte público, una medida que abarca autobuses, tranvibuses y tranvía, anunció el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes.

Más de 5 millones de euros de las arcas municipales se han destinado este año a bonificar el transporte público, una cantidad que esperan incrementar en 2026, aseguró el edil, quien también resaltó que en enero entrará en vigor la nueva ordenanza de tarifas, que unificará los precios en todo el municipio y para todos los medios de transporte público.

Además, el transporte de pedanías "bate récord de uso" este 2025, con un incremento del 10 por ciento, detalló Muñoz, y también ha aumentado un 4 por ciento el uso del transporte urbano.

Nueva vía verde

El proyecto para crear la vía verde del Riacho de la Morda, en la pedanía de Nonduermas, ya se ha adjudicado de nuevo. Una empresa ya se hizo con este contrato, pero "se echó para atrás y el proceso tuvo que volver a la casilla de salida", detalló la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez.

La iniciativa creará un recorrido peatonal de 1.5 kilómetros, transitable también por bicicletas, y el espacio se convertirá en "un lugar para el encuentro", en palabras de la vicealcaldesa, con la instalación de 50 mesas de picnic, así como bancos, caminos pavimentados y un vallado de protección para la zona natural, entre otros elementos.

El contrato adjudicado, por un importe de 350.000 euros, contempla también renaturalizar la zona con árboles y arbustos autóctonos, y el nuevo itinerario peatonal quedará conectado con el bulevar Sur y la Vía Verde.