Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de invierno de Murcia está a solo 20 minutos de la capital

Es habitual en las semanas de Navidad encontrar imágenes de las grandes ciudades masificadas y de eventos multitudinarios. Sin embargo, muchos otros optan por realizar otro tipo de planes en sus días libres relacionados con desconectar con la ciudad. La naturaleza es sinónimo de tranquilidad y relajación. Lo necesario para recargar las pilas y volver con la energía necesaria a la rutina del nuevo año.

La Región de Murcia alberga numerosos paisajes, y de todo tipo, debido a su gran biodiversidad. Se pueden disfrutar desde preciosos atardeceres en el Mar Menor hasta estampas propias del norte de España en la comarca del Noroeste. Sin embargo, uno de los mejores miradores de la Comunidad se encuentra a apenas 20 minutos del centro de Murcia. Hablamos de La Contraparada: un espectacular enclave natural situado en Javalí Nuevo y Javalí Viejo, declarada de Bien de Interés Cultural en 2002. Se trata de una presa construida entre los siglos IX y X que distribuye el agua del Río Segura en dos acequias.

Bien de Interés Cultural en la huerta de Murcia

Este sistema hidráulico declarado Bien de Interés Cultural marca el punto exacto donde “comienza la huerta” y también donde muchos murcianos redescubren su origen. Por eso más allá de su importancia técnica, La Contraparada se considera el corazón del paisaje tradicional murciano, un símbolo de la relación entre el río y la vida que florece a su alrededor.

Contraparada I / Ayuntamiento de Murcia

El Centro de Visitantes que allí se levanta ayuda a entender esa conexión. Dentro se exponen piezas y paneles que explican cómo funcionaban las acequias y cómo este entramado de canales transformó el territorio. A su alrededor hay senderos accesibles, pasarelas de madera y miradores permiten recorrer el entorno y observar aves o simplemente sentarse a escuchar el río.

Quienes lo visitan coinciden en que es un lugar “perfecto para desconectar”, “ideal para ir con niños” o “para hacer deporte sin tráfico y con sombra”. Las opiniones se repiten: naturaleza, calma, aire limpio y espacio para todos. Hay quien lo llama “el pulmón verde de Murcia” y no falta quien lo considera uno de los mejores sitios para pasar un día al aire libre sin necesidad de grandes planes.

Contraparada I (1) / Ayuntamiento de Murcia

El Ayuntamiento de Murcia acaba de aprobar una inversión de más de 190.000 euros para mejorar tanto el Centro de Visitantes como su entorno inmediato.

El proyecto se financiará con fondos europeos Next Generation y busca que La Contraparada sea un espacio más accesible, seguro y sostenible.

Entre las actuaciones previstas figuran el refuerzo de los accesos peatonales, la renovación del mobiliario, la instalación de farolas solares, la creación de una sala de lactancia y la rehabilitación de los observatorios de aves. También se soterrarán líneas eléctricas y se instalará nueva cartelería informativa sobre la historia del lugar.

Senderismo y otras actividades en La Contraparada

La Contraparada no es solo el punto donde el río Segura da vida a la huerta murciana, también es uno de los espacios más atractivos para quienes disfrutan del senderismo, la naturaleza y las actividades al aire libre.

El recorrido más conocido es el Sendero de la Contraparada (SL-MU-27): un itinerario circular de casi dos kilómetros que se puede completar cómodamente a pie o en bicicleta. Es una ruta accesible para todos los públicos (familias con niños, aficionados al deporte o caminantes ocasionales) y permite descubrir algunos de los elementos más emblemáticos del entorno: el Azud Mayor, las acequias Aljufía y Alquibla, y el frondoso bosque de ribera que bordea el río. A lo largo del sendero, diferentes paneles interpretativos explican el valor patrimonial y ambiental de este enclave, haciendo del paseo una auténtica experiencia educativa.

Además del sendero principal, los visitantes pueden recorrer otros caminos que enlazan con el GR-127 del río Segura, una ruta de gran recorrido que sigue el curso del río desde el embalse del Cenajo hasta Orihuela, atravesando algunos de los paisajes fluviales más bellos del sureste. También pasa por el lugar el Camino de Levante a Caravaca, una de las rutas más transitadas por peregrinos, que cruza el paraje siguiendo la mota del río y cuenta con un punto de sellado en el Soto de las Eneas.

Quienes prefieran una visita más tranquila encontrarán en La Contraparada un espacio ideal para observar aves, disfrutar de picnics bajo la sombra de los árboles o simplemente escuchar el rumor del agua. En el entorno del Centro de Visitantes y el Punto de Información Ambiental se organizan actividades de educación ambiental, talleres familiares y exposiciones dedicadas a la flora, la fauna y la historia del regadío murciano.

Centro de Visitantes

El Centro de Visitantes de La Contraparada es el punto de partida perfecto para conocer la historia y el valor natural de uno de los enclaves más emblemáticos de Murcia. Situado a apenas veinte minutos del centro de la ciudad, junto a la pedanía de Javalí Nuevo, el acceso se realiza por el camino de la acequia Barreras, donde se encuentra el aparcamiento y el inicio del sendero circular que recorre el paraje.

Este espacio museográfico está dedicado a explicar la estrecha relación entre el río Segura, la Huerta de Murcia y las personas que la han modelado durante siglos. En su interior se encuentran desde exposiciones interactivas hasta recursos gráficos y proyecciones audiovisuales que muestran la evolución del paisaje, las técnicas tradicionales de cultivo y la identidad huertana.

El centro también cuenta con una sala de autograbación, donde cualquier persona puede dejar su testimonio sobre lo que significa para ella la huerta murciana, y con una sala de usos múltiples destinada a talleres, charlas y exposiciones temporales.

El horario de apertura es de sábados, domingos y festivos, de 9:30 a 14:00 horas y las visitas guiadas para particulares (hasta nueve personas) se realizan dentro de ese horario, mientras que los grupos de diez o más deben reservar previamente.