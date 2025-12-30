La Cárcel Vieja de Murcia, sin muros y con las celdas intactas: ¿Cómo será la antigua prisión tras el proyecto 'muros etéreos'?

La Cárcel Vieja de Murcia encara la recta final de las obras de restauración y albergará el próximo año exposiciones de artistas internacionales, según anunció Ballesta en la visita más reciente a la antigua prisión.

La previsión del Ayuntamiento es que la fase 2.1 del proyecto, llamado 'Muros etéreos', se desarrolle en febrero, y que los nuevos espacios recuperados queden abiertos a la ciudadanía en primavera del año que viene.

Muchos elementos, como puertas y ladrillos, han regresado a su lugar original tras pasar por el taller. Otros, como los muros, se despedirán del complejo carcelario, pues se demolerán para dejar espacio a "una serie de planchas verticales a modo de 'muros etéreos'", detalla la memoria del proyecto publicada en la Plataforma de Contratación.

De hecho, esta es la idea base del proyecto 'Muros etéreos', redactado por el arquitecto Manuel Hernández Jiménez, la iniciativa que resultó ganadora en un concurso de ideas celebrado por el Ayuntamiento en 2017.

La propuesta de actuación en el interior de los edificios es "menos conservadora", detalla la memoria, pues contemplaba "prácticamente el vaciado de todos los elementos constructivos que integran los edificios, a excepción de la zona de Memoria Histórica, donde se conserva el estado actual a modo de zona museística". Sin embargo, el Ayuntamiento tiene intención de "buscar soluciones constructivas en las que prevalezca la consolidación y rehabilitación sobre la sustitución y nueva construcción”, agrega el documento.

Por ejemplo, en el patio se distribuían también unas 30 celdas, que "se van a mantener tal cual", aclaró en su momento Pérez, inclusive las frases que los presos grababan en sus paredes

Elementos a conservar

La memoria de actuación del proyecto 'Muros etéreos' detalla los elementos de la Cárcel Vieja que se deben conservar debido a la protección del inmueble, declarado como Lugar de Memoria Democrática en junio de este año, un reconocimiento que garantiza la perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada del inmueble, con medidas de protección específicas.