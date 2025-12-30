Patrimonio
La Cárcel Vieja de Murcia, sin muros y con las celdas intactas: ¿Cómo será la antigua prisión tras el proyecto 'muros etéreos'?
La antigua prisión dirá adiós al muro perimetral, que será sustituido por paneles informativos
La memoria de la iniciativa detalla los elementos que se deben conservar
La Cárcel Vieja de Murcia encara la recta final de las obras de restauración y albergará el próximo año exposiciones de artistas internacionales, según anunció Ballesta en la visita más reciente a la antigua prisión.
La previsión del Ayuntamiento es que la fase 2.1 del proyecto, llamado 'Muros etéreos', se desarrolle en febrero, y que los nuevos espacios recuperados queden abiertos a la ciudadanía en primavera del año que viene.
Muchos elementos, como puertas y ladrillos, han regresado a su lugar original tras pasar por el taller. Otros, como los muros, se despedirán del complejo carcelario, pues se demolerán para dejar espacio a "una serie de planchas verticales a modo de 'muros etéreos'", detalla la memoria del proyecto publicada en la Plataforma de Contratación.
De hecho, esta es la idea base del proyecto 'Muros etéreos', redactado por el arquitecto Manuel Hernández Jiménez, la iniciativa que resultó ganadora en un concurso de ideas celebrado por el Ayuntamiento en 2017.
La propuesta de actuación en el interior de los edificios es "menos conservadora", detalla la memoria, pues contemplaba "prácticamente el vaciado de todos los elementos constructivos que integran los edificios, a excepción de la zona de Memoria Histórica, donde se conserva el estado actual a modo de zona museística". Sin embargo, el Ayuntamiento tiene intención de "buscar soluciones constructivas en las que prevalezca la consolidación y rehabilitación sobre la sustitución y nueva construcción”, agrega el documento.
Por ejemplo, en el patio se distribuían también unas 30 celdas, que "se van a mantener tal cual", aclaró en su momento Pérez, inclusive las frases que los presos grababan en sus paredes
Elementos a conservar
La memoria de actuación del proyecto 'Muros etéreos' detalla los elementos de la Cárcel Vieja que se deben conservar debido a la protección del inmueble, declarado como Lugar de Memoria Democrática en junio de este año, un reconocimiento que garantiza la perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada del inmueble, con medidas de protección específicas.
- En coherencia con el proyecto básico y el interés y grado de catalogación del edificio, se mantendrán los elementos estructurales y constructivos fundamentales.
- La zona destinada a ser mostrada como memoria histórica del edificio se mantendrá en su situación actual, en cuanto a distribución y acabados, incluyendo una adecuada documentación gráfica e histórica que permita su lectura e interpretación.
- En relación con la cúpula del panóptico, el proyecto deberá contemplar su reconstrucción volumétrica original, precisándose los materiales y uso del mismo.
- Se reconstruirán los muros de sustentación de la cúpula del panóptico, proponiendo un cerramiento de la envolvente exterior que recuerde el volumen original de la misma.
- Se mantendrán y reforzarán los forjados que se incluyen en la propuesta, recuperando su sección en viguetas metálicas y "revoltones" en lugar de sustituirlos por otros de nueva construcción y formato, en la medida en que sea estructuralmente factible.
- Se mantendrán las rejas de la edificación.
- Se estudiará la posibilidad de restauración de las carpinterías exteriores y de paso en las zonas que lo permitan.
- En todo caso, se mantendrán y restaurarán las puertas principales de acceso y paso.
- Se mantendrá el pavimento de piedra del patio del edificio de acceso.
- Se mantendrá y restaurará la caseta de madera de control central en el panóptico.
- Se mantendrán y restaurarán las barandillas metálicas en los huecos de planta piso, así como, en su caso, en las escaleras existentes, diferenciándolas de las de nueva construcción.
- Se mantendrán los depósitos existentes en el patio.
- En esta fase 2 se realizarán los lucernarios propuestos, manteniendo en todo caso tanto la estructura portante a base de cerchas como el acabado, a base de teja plana, característico del edificio.
