Las dos 'espinas' que el alcalde de Murcia 'se ha sacado' este año

A falta de un par de días para que finalice el año, el alcalde de Murcia, José Ballesta, realizó el balance de 2025 y anunció las iniciativas en los que el Ayuntamiento depositará sus esfuerzos en 2026. Y recordó que, en el balance del año pasado, ya mencionó dos proyectos que se habían quedado "clavados como una espina; que no habíamos podido poner en marcha", pero que este año "se han superado".

Uno de estos proyectos a los que aludió Ballesta fue la recuperación del arrabal de San Esteban, sobre el cual se creará una plaza flotante que permita contemplan desde arriba los restos arqueológicos.

Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó el convenio que asegura la financiación para esta iniciativa patrimonial, un documento también aprobado por el Consistorio y la Comunidad, por lo que "queda exclusivamente la firma del Gobierno", desgranó Ballesta.

En cuanto al otro proyecto, se trata del nuevo modelo de transporte público, del que ya ha llegado a Murcia un 'adelanto': los siete tranvibuses que comentan el centro de la ciudad y la pedanía de El Palmar, donde se ubican el hospital universitario Virgen de la Arrixaca y el campus de las Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia.

Transporte

Aunque, en materia de movilidad, Ballesta también resaltó la renovación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y la nueva ordenanza de tarifas para la movilidad, por lo que habrá precios unificados en todo el municipio y los viajes serán gratis para los menores hasta 7 años, entre otras novedades.

Otra de las iniciativas que mencionó el alcalde fue la ampliación del tranvía hasta la estación del Carmen, para la que se han concluido los estudios de la primera fase y se han iniciado los trabajos previos para el anteproyecto de ampliación, un proyecto que también tiene asegurada la financiación necesaria gracias a un convenio que establece 60 millones, a abonar entre las tres administraciones.

Estación intermodal

Respecto a la estación soterrada del Carmen, el edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, explicó que "el municipio necesitaba crecer al sur" y que el Ayuntamiento espera "que la fase 0 sea una realidad durante 2026", pues ya está adjudicada, con un plazo de ejecución de 12 meses. Faltan dos recursos por resolver en el tribunal y, si son desestimados, se pondrán en marcha las obras.

En este sentido, cabe también destacar la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación y que se encuentra en fase muy avanzada el proyecto de urbanización de la zona que se recuperará con la eliminación de las vías del tren. Navarro reconoció que "la plaza central es difícil" que se ejecute el próximo año, pero el Consistorio sí que espera avanzar en la zona oeste, en el tramo de Nonduermas.

Rehabilitación

De este 2025 destaca la celebración de 'Murcia 1.200', la efeméride del aniversario de la fundación de la ciudad que se ha acompañado de una apuesta por la recuperación del patrimonio histórico, con proyectos que quedarán "como recuerdo de este 1.200", matizó Ballesta, como es el caso de la Cárcel Vieja y San Esteban, así como otras iniciativas como las de la Ermita del salitre y la urna funeraria del corazón del rey Alfonso X, ubicada en el Altar Mayor de la Catedral de Murcia.

Ballesta: "Los colegios se han volcado en masa con el 1.200"

De la celebración del 1.200, el alcalde destacó "la participación ciudadana". "La sorpresa ha sido que los colegios se han volcado masivamente. Hay centros en los que en los pasillos han puesto la muralla medieval", declaró Ballesta, y dijo que "lo importante es que quede como recuerdo".

Y, para el próximo año, se prevé recuperar también los baños árabes del barrio de San Antonio, la Torre Falcón y el Casino Espinardo, entre otros inmuebles.

Legado industrial

Aunque el foco en 2026 se pondrá en el patrimonio industrial, con proyectos en edificios como la fábrica de harinas La Innovadora y el Casino Torreagüera.

También resaltan las actuaciones en materia de patrimonio natural, con el proyecto 'Murcia Río', que ya ha comenzado con la recuperación del tramo no urbano. Por ejemplo, ya se ha licitado el Parque Metropolitano del Oeste y ya está en obras el meandro del Vivillo, con el objetivo de recuperar el cauce original del río Segura y prevenir el riesgo de inundaciones.

Además, se ha puesto en marcha la iniciativa contemplada en el Riacho de la Morda y se pretende mejorar el centro de visitantes de la Contraparada.

Otros avances

"La economía municipal goza de muy buena salud", aseguró el alcalde, quien resaltó la rebaja de la deuda de 76 millones a 35 "con un gran esfuerzo", así como las ordenanzas fiscales para 2026, que congelan las tasas de los servicios públicos y permitirán ahorrar 25 millones de euros a los murcianos.

Asimismo, destacó el alcalde el contrato de mantenimiento de vías públicas en pedanías, "un asunto pendiente" del equipo de Gobierno.

Otro "asunto pendiente" era el mantenimiento viario en pedanías

En cuanto al turismo, se recogen este año "las mayores cifras desde que tenemos registro", detalló el alcalde, quien se había marcado un objetivo para 2025: alcanzar un millón de pernoctaciones, y, en lo que llevamos de año, ya se han registrado 953.776.

Otros proyectos que mencionó Ballesta fueron, en materia de deporte, los avances en la Ciudad del Tenis de Carlos Alcaraz y la Ciudad Deportiva y, en materia de seguridad, el futuro centro integral de seguridad en El Palmar.

En el aspecto cultural, mencionó la consolidación del proyecto 'Murcia Barroca' y apuestas más vanguardistas, como la primera fase de la Cárcel Vieja, con pequeñas salas expositivas y una cafetería, y las obras en el Cuartel de Artillería, y la alta afluencia en las visitas a las exposiciones que ha albergado el Palacio Almudí.

Además, en 2026 se pretende "ordenar el crecimiento del municipio con la actualización del Plan General de Ordenación Urbana", que cuenta con un comité de trabajo ya designado y dispondrá también de un proceso participativo para recoger sugerencias.