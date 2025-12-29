De elaborar harina a acoger exposiciones y actuaciones: Así será la renovada fábrica de la Innovadora, en Murcia

La histórica fábrica de harinas La Innovadora, ubicaba en la el barrio de San Pío X de Murcia, se convertirá en un espacio cultural y social con las obras de rehabilitación en las que trabaja el Ayuntamiento, que incluyen la creación de espacios como una sala de exposiciones y una sala de usos múltiples con un pequeño camerino.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de recuperación del patrimonio industrial, uno de los 'pilares fundamentales' de la Concejalía de Fomento y Patrimonio, que dirige la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, para el próximo año 2026. Así, a la futura recuperación de La Innovadora se suman los proyectos para rehabilitar la chimenea de Algezares y el Molino Armero, entre otros inmuebles.

Los trabajos también contemplan actuaciones para corregir las humedades que afectan al edificio, incluido en el catálogo del Plan General de Ordenación Urbana con Protección Estructural con grado 2 y declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento protegido.

Nueva distribución

La antigua fábrica, que constituía una de las principales harineras de la ciudad, tan solo conserva a día de hoy la fachada y los dos edificios que flanqueaban la entrada a las instalaciones, ambos de dos plantas.

El primer módulo albergaba en su momento una vivienda en su planta superior, de la que se conservan los suelos y la chimenea de la cocina. Por otro lado, el segundo módulo dispone, en la planta baja, de un aula con un pequeño despacho, aseos y almacén, destinados a actividades culturales de las asociaciones del barrio y, en la planta superior, dos aulas utilizadas para realizar actividades sociales para los vecinos, con un pequeño aseo y un almacén.

La distribución original de las dos plantas bajas se ha perdido, debido a las obras que se han acometido a lo largo de los años, en las que también se han añadido elementos que, ahora, deben ser retirados para cumplir con los criterios de protección del inmueble. Sin embargo, aún se conservan algunos detalles primigenios, como las escaleras del inmueble.

Trabajos

La actuación, que cuenta con una partida asignada en el Presupuesto municipal para 2026, adecuará el primer módulo para albergar actos públicos, con una sala de exposiciones y aseos en la planta baja y una sala de usos múltiples con un pequeño camerino en la planta superior.

En lo que respecta al segundo módulo, se disponen allí las aulas-salas de asociaciones en ambas plantas, y los aseos se ubicarán también en la planta baja.

Entre los objetivos del proyecto, se encuentran solucionar los problemas de estanqueidad de las cubiertas, mejorar la iluminación, la climatización y las carpinterías, y reforzar los elementos estructurales horizontales. Además, se instalarán rampas y ascensores y se adecuarán las escaleras interiores en ambos módulos.

Ambos módulos del inmueble contarán con rampas y ascensores

Principales actuaciones

Algunas de las principales actuaciones son la retirada de los elementos que no son compatibles con el nivel de protección del edificio y la sustitución de la cubierta actual por otra realizada con soporte continuo de madera.

También se prevé reparar la parte inferior de la fachada, afectada por humedades, y las carpinterías en mal estado de conservación, y reforzar el forjado existente y los empotramientos de los elementos estructurales.

En la parte superior, se colocará un tablero tricapa y se creará, asimismo, una solera ventilada formada por casetones, esto es, un sistema de ventilación que, al separar la estructura del terreno con una cámara de aire, previene los problemas de humedades.

Por último, se realizarán particiones interiores con tableros de madera y se conservaran y reutilizarán los solados existentes.

Con cerca de 150 años de historia, La Innovadora ha sufrido recientes derrumbes parciales, que desencadenaron actuaciones de urgencia como la acometida hace un año, en diciembre de 2024, cuando se retiró el falso techo desplomado, se arregló el mobiliario dañado, la consolidación de las zonas afectadas para evitar nuevos desplomes y el soterramiento del cableado visible en la fachada.