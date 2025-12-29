Cuenta atrás para que los murcianos visiten el patio y la cocina de la Cárcel Vieja

Cuenta atrás para la apertura 'total' de la Cárcel Vieja de Murcia. Las obras de la última fase del proyecto de rehabilitación de las antiguas prisiones se desarrollará en febrero, y la estimación del Ayuntamiento es que los murcianos puedan disfrutar de nuevos espacios del inmueble en primavera del año que viene, según anunció el alcalde de la ciudad, José Ballesta, durante la visita más reciente al edificio carcelario.

La lluvia se colaba entre los entresijos del edificio y elementos como escaleras y maquinaria de obras se distribuían por las estancias de la antigua prisión. Pero las obras avanzan a buen ritmo y objetos como puertas, azulejos y ladrillos han regresado a su lugar original tras pasar por el taller, explicó la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, durante la visita.

Los letreros informativos también han vuelto a su ubicación primigenia. 'Comedor', 'Escuela', 'Aseos' y 'Barbería' son algunos de los carteles que hacen resonar ecos del pasado en la Cárcel Vieja.

Nuevos usos

Ballesta explicó que los nuevos espacios recuperados acogerán exposiciones monográficas de artistas internacionales, en la misma línea que algunas de las estancias que ya funcionan a pleno rendimiento con actos culturales.

La que antes era la cocina de presos y funcionarios, ahora será un lucernario y la gran campana servirá para crear juegos de luces. En este espacio, se ha retirado el falso techo para dejar al descubierto la cubierta original.

La cocina de la Cárcel Vieja será un lucernario. / Israel Sánchez

De la garita de vigilancia, en el patio de la antigua prisión, se ha recuperado la pérgola, "que está prácticamente terminada y se quedará como una plaza pública", detalló la también concejala de Fomento y Patrimonio.

En el patio se distribuían también unas 30 celdas, que "se van a mantener tal cual", aclaró en su momento Pérez, inclusive las frases que los presos grababan en sus paredes.

Proyecto

La antigua prisión contará con 150.000 euros para ejecutar la fase 2.1 del proyecto, con la que se recuperarán espacios como la garita de vigilancia en el patio y el módulo de las celdas.

Aunque cabe destacar que espacios como la cafetería y pequeñas salas expositivas ya están a pleno rendimiento junto a la programación cultural que se desarrolla en el inmueble con exposiciones, performances, instalaciones, mesas redondas y otras actividades culturales.

Además, cabe mencionar que el antiguo centro penitenciario fue declarado oficialmente Lugar de Memoria Democrática en junio de este año, un reconocimiento que garantiza la perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada del inmueble, con medidas de protección específicas.