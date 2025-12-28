Medio ambiente
Declarado desierto el contrato para mejorar la Contraparada, en Murcia
El acuerdo contempla renovar el mobiliario de la zona recreativa y un nuevo aparcamiento para autobuses, entre otras mejoras, por casi 200.000 euros
Ninguna empresa se interesó en las obras de mejora del centro de visitantes de la Contraparada, enclavado en la pedanía murciana de Javalí Nuevo, que salieron a licitación en octubre por un importe de poco más de 190.000 euros, por lo que la última Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia declaró desierta la licitación del contrato.
Algunos de los avances contemplados en este acuerdo son la mejora de los accesos peatonales desde el aparcamiento del camino Acequia Barreras; una nueva zona de aparcamiento para los autobuses, con bolardos de madera para impedir la entrada de vehículos; transformar el área recreativa, con nuevos bancos, mesas de picnic, farolas y papeleras; y reubicar los aparca bicicletas.
Plazos
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia acordó el 4 de octubre encargar a Urbamusa la redacción del proyecto de obras, que salió a licitación el día 24 de ese mismo mes, mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación de urgencia.
Sin embargo, el plazo para que las empresas interesadas presentasen sus ofertas terminó el pasado 1 de noviembre, y ninguna entidad se presentó al concurso.
La opción más habitual cuando un contrato público queda desierto es volver a sacar el acuerdo a licitación, con un ajuste porcentual en el precio fijado. Con un plazo de ejecución de tres meses, la idea era que las obras iniciasen el 1 enero de 2026, pero la situación actual retrasa los trabajos, en el mejor de los casos, un par de meses más de lo previsto en un inicio.
Otras actuaciones
El acuerdo también contempla otras mejoras en este espacio natural enclavado en la pedanía de Javalí Nuevo, como trabajos de pavimentación y la construcción de líneas de conducción eléctrica, para soterrar las líneas eléctricas y sustituir el alumbrado exterior por farolas solares, así como retirar la torre de media tensión.
Asimismo, con las obras se prevé rehabilitar los observatorios de aves y colocar cajas nido para aves y murciélagos, y contribuir así al control natural de insectos.
También se rehabilitarán los aseos y los observatorios de aves
Por otro lado, en el edificio que alberga el centro de visitantes se plantea crear una sala de lactancia, tras realizar reformas en la planta baja, y mejorar la eficiencia energética del inmueble con luminarias led.
También se reformarán las señales exteriores, el punto de información y los aseos públicos, y se repararán las pérgolas, talanqueras y vías deterioradas.
Desperfectos
En la memoria justificativa del proyecto, se detalla que actualmente en el centro de visitantes de la Contraparada y su entorno "existen multitud de elementos que presentan un mal estado de conservación" y, entre los desperfectos que se mencionan, se incluyen los relacionados con los aparcamientos para bicicletas -que, con las obras, se reubicarían-; la presencia de la torre de media tensión -que se planea retirar-; y el estado de la caseta de avistamiento de aves y del área recreativa -dos espacios que el contrato contempla rehabilitar-.
El acuerdo tiene por objetivo "la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, y contra residuos de la construcción y demolición", según indica el propio documento, publicado en la Plataforma de Contratación.
La Contraparada es un Bien de Interés Cultural y área de especial valor ecológico, y el Ayuntamiento tiene cedidos, por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, el uso, mantenimiento y conservación de las obras de acondicionamiento medioambiental del entorno.
Nuevos semáforos, en 'stand by'
El Ayuntamiento también ha declarado desierto el contrato para instalar nuevos semáforos y mantener los que ya pueblan las calles del municipio de Murcia, que salió a licitación por un importe de 4,6 millones en el mes de junio.
Solo una empresa, Electronic Trafic S.A., presentó su oferta, que fue desestimada por la Mesa de Contratación a principios de mes por superar el presupuesto base de licitación.
El contrato, con un plazo de ejecución de dos años, incluye la gestión diaria de los semáforos, la reparación de averías, la instalación de nuevas infraestructuras y la optimización de los sistemas de regulación del tráfico.
