El río Segura, listo para recuperar su cauce original a su paso por Murcia

El río Segura a su paso por el Meandro del Vivillo, en Murcia, ya está listo para recuperar su cauce original, tras poco más de un mes del inicio de las obras de restauración fluvial. Las actuaciones iniciaron el pasado 19 de noviembre, con una financiación que roza los 1.2 millones de euros, con el o0bjetivo de devolver este tramo de cauce a un estado similar al que tenía antes de las obras de encauzamiento realizadas en los años 90.

"Los trabajos de restauración dan continuidad al proyecto de transformación del entorno del Río Segura renaturalizando la zona, creando bosques de ribera, recuperando flora y fauna autóctona, y diseñando nuevos itinerarios", explicó el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

El edil también detalló que este proyecto "vertebrará Murcia y sus pedanías desde La Contraparada, hasta su salida del municipio por Alquerías, fuera ya del ámbito urbano de la ciudad".

Inundaciones

El cauce actual del río, construido tras las obras de encauzamiento de los años 90, acortó el recorrido del río por la vega y redujo sus meandros, lo que aumenta la velocidad del agua. Y las actuaciones también redujeron la diversidad morfológica del lecho del río.

El nuevo trazado disminuye el riesgo de inundaciones

Pero el nuevo proyecto supone una mejora contra las inundaciones, con la instalación de la lámina de polietileno, un elemento que evita filtraciones, estabiliza el terreno y garantiza que el agua circule por el nuevo trazado, matiza el Consistorio en un comunicado.

Trabajos

"Las primeras actuaciones se han centrado en preparar el terreno para iniciar el movimiento de tierras en ambos márgenes del río, siendo la zona norte, o margen izquierda, en donde se va a ejecutar principalmente este movimiento por ser la de recuperación del meandro", detalló Navarro.

Además, a estos trabajos le precedieron el desbroce del talud norte y de las zonas de acceso, con actuaciones específicas de protección del arbolado, y en la zona del meandro se efectuó una limpieza manual de residuos.

También se está retirando el asfalto del carril bici y de las arquetas asociadas a las antiguas farolas y, de forma paralela, se han regado los 24 árboles previamente trasplantados, una labor que se realizará cada quince días en invierno para favorecer su adaptación.

Participación ciudadana

"La recuperación ambiental del río no puede hacerse de espaldas a la ciudadanía, sino contando con ella desde el primer momento, escuchando, explicando y construyendo de manera compartida un proyecto que será de todos",destacó, por su parte, la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

En este sentido, cabe mencionar las jornadas de voluntariado de limpieza, en las que han participado más de un centenar de personas en las dos convocatorias.

Asimismo, las jornadas de plantación, han contado con más de 30 voluntarios y nueve talleres en cuatro colegios e institutos del entorno del meandro, que han involucrado a más de 200 alumnos.

También se han llevado a cabo campañas de información en las pedanías de La Ñora, Puebla de Soto, La Raya, Rincón de Seca y Beniscornia, y el proyecto ha estado presente en encuentros profesionales como el 'Climathon 2025', así como en jornadas nacionales.

El plan de participación y gobernanza del Ayuntamiento continuará en los próximos meses con nuevas jornadas de voluntariado, sesiones formativas, visitas abiertas a las obras y acciones de sensibilización que se extenderán a lo largo de 2026.