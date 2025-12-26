La Glorieta renueva el gran reloj para las campanadas en Murcia

El cierre de año y la bienvenida a 2026 en Murcia se celebrará en la Glorieta de España, que acoge la gala de Fin de Año a partir de las 23:15 horas, anunció el alcalde de Murcia, José Ballesta, en rueda de prensa. Aunque los más pequeños tendrán sus propias campanadas en la mañana de Nochevieja, en el Gran Árbol de la Plaza Circular.

El evento se podrá seguir en directo en el canal televisivo autonómico y estará dirigido por la periodista Encarna Talavera. Los presentadores Kika Frutos y Óscar Martínez repetirán como maestros de ceremonias, junto a Pedro Jota Fernández, que será el encargado de acompañar a los murcianos en una noche en la que se hará balance del año que termina y se dará la bienvenida al nuevo año.

Como parte de la celebración, los asistentes en la Glorieta recibirán, al igual que años anteriores, relojes con 12 uvas sin pepitas en su interior, gracias a la colaboración de la empresa El Ciruelo, que repartirá más de 1.000 unidades en total.

La gala se celebrará frente al reloj de la fachada del Ayuntamiento de Murcia, cuya campana, datada en 1940, pesa 80 kilos. El reloj recuperó en 2018 los martillos tradicionales que antaño lo hacían sonar, y este año se han renovado estos elementos.

Música y deporte

El escenario del Mercadillo de Navidad acogerá el primer concierto del 2026, que tendrá como protagonista al grupo Carey, tras el ‘aperitivazo' de Nochevieja, a cargo de Adrián Ruiz, a partir de las 14:00 horas.

Asimismo, la San Silvestre recorrerá el centro de la ciudad el 31 de diciembre desde las 17:00 horas, cuando sonará el pistoletazo de salida en el Paseo Teniente Flomesta, el inicio de un trazado de 6,5 kilómetros.

Además, el Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular acogerá las campanadas infantiles la mañana de Nochevieja con el espectáculo Murci-Insectos, que tendrá lugar a las 12:00. Todos los asistentes recibirán una bolsita con 12 gominolas para que los niños puedan vivir también el rito de las 'uvas de la suerte'.