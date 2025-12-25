Ocio
Este es el programa de actos de Navidad de este jueves en Murcia
Consulta la lista de actividades programadas en Murcia
El día 25 de diciembre, festivo a nivel nacional, nos trae decenas de actividades de ocio con las que disfrutar del ambiente navideño con toda la familia. Conciertos y actuaciones prometen envolver las calles de Murcia con la magia de la Navidad. Si quieres consultar el programa de actos de Navidad completo, pincha aquí.
Estas son las actividades programadas este jueves:
11.00h a 13.30h y de 17.00h a 21.00h. Visitas a la casa de Papá Noel. Acceso libre. Calle Basabé.
18.30h a 21.00h. Navilandia: el rincón navideño de Drilo. Talleres Navideños.
- 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Mickey y Minnie.
- 19.40 h: Photocall con Mickey y Minnie.
19.00h. Gran árbol de Navidad. Espectáculo: la pandilla de Drilo. Música & Navidad. Plaza Circular.
19.00h y 20.00h. Sones navideños brindis musical. Actuación de los cantantes líricos Guadalupe Durán (soprano), Verónica Lozano (cantante), Lupe Landeros (cantante), Gonzalo Terán (tenor), José Manuel Mas (tenor) y José Ortíz (cantante) con la orquesta lírica dirigida por Félix San Mateo, con fragmentos de óperas y canciones internacionales de todos los tiempos. Acceso libre. Plaza del Cardenal Belluga.
20.00h. Gran árbol de Navidad. Espectáculo piromusical de Navidad. Plaza Circular.
20.45h. Concierto de Ludie. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.
- Óscar Puente: «A López Miras solo le falta hacerme la ola cuando visito la Región»
- Cuatro encapuchados asaltan a punta de pistola un restaurante de Molina de Segura
- El Ayuntamiento de Lorca inicia la expropiación de los terrenos para el nuevo instituto de La Hoya
- El polígono junto a Amazon en Murcia toma cuerpo con la obra de urbanización
- La nueva vida de un murciano tras lograr cancelar una deuda de 65.000 euros: 'Ahora sí tengo ganas de mirar hacia delante
- La avenida Miguel Induráin de Murcia seguirá cerrada por el riesgo de colapso en la estructura
- La nueva ministra de Educación es persona non grata en Murcia
- El Jardín de los Sabores abre este jueves en Murcia para animar el tardeo con 'foodtrucks', conciertos y sesiones Dj