Este es el programa de actos de Navidad de este jueves en Murcia

El día 25 de diciembre, festivo a nivel nacional, nos trae decenas de actividades de ocio con las que disfrutar del ambiente navideño con toda la familia. Conciertos y actuaciones prometen envolver las calles de Murcia con la magia de la Navidad. Si quieres consultar el programa de actos de Navidad completo, pincha aquí.

Estas son las actividades programadas este jueves:

11.00h a 13.30h y de 17.00h a 21.00h. Visitas a la casa de Papá Noel. Acceso libre. Calle Basabé.

18.30h a 21.00h. Navilandia: el rincón navideño de Drilo. Talleres Navideños.

19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Mickey y Minnie.

19.40 h: Photocall con Mickey y Minnie.

19.00h. Gran árbol de Navidad. Espectáculo: la pandilla de Drilo. Música & Navidad. Plaza Circular.

19.00h y 20.00h. Sones navideños brindis musical. Actuación de los cantantes líricos Guadalupe Durán (soprano), Verónica Lozano (cantante), Lupe Landeros (cantante), Gonzalo Terán (tenor), José Manuel Mas (tenor) y José Ortíz (cantante) con la orquesta lírica dirigida por Félix San Mateo, con fragmentos de óperas y canciones internacionales de todos los tiempos. Acceso libre. Plaza del Cardenal Belluga.

20.00h. Gran árbol de Navidad. Espectáculo piromusical de Navidad. Plaza Circular.

20.45h. Concierto de Ludie. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.