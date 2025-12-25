La lluvia obliga a suspender el mercadillo navideño de la Glorieta y más actividades en Murcia

La lluvia continua que no cesa sobre la ciudad de Murcia está provocando que el Ayuntamiento se esté viendo obligado a cancelar actos de este jueves, ya que la previsión apunta a que no mejorará el pronóstico hasta medianoche.

"Debido a la previsión de lluvia, hoy no abrirá el Mercadillo de Navidad de Glorieta. Además, quedan suspendidos los Sones Navideños de la plaza del Cardenal Belluga.", ha anunciado el Ayuntamiento de Murcia a través de la red social X.

El Jardín de los Sueños también permanecerá cerrado al público:

Estas son las actividades programadas para hoy que han sido aplazadas hasta mañana: