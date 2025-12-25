Navidad
La lluvia obliga a suspender el mercadillo navideño de la Glorieta y más actividades en Murcia
El Ayuntamiento anuncia cancelaciones y aplazamientos de su programación navideña
La lluvia continua que no cesa sobre la ciudad de Murcia está provocando que el Ayuntamiento se esté viendo obligado a cancelar actos de este jueves, ya que la previsión apunta a que no mejorará el pronóstico hasta medianoche.
"Debido a la previsión de lluvia, hoy no abrirá el Mercadillo de Navidad de Glorieta. Además, quedan suspendidos los Sones Navideños de la plaza del Cardenal Belluga.", ha anunciado el Ayuntamiento de Murcia a través de la red social X.
El Jardín de los Sueños también permanecerá cerrado al público:
Estas son las actividades programadas para hoy que han sido aplazadas hasta mañana:
- Espectáculo de la Pandilla de Drilo 'Música & Navidad': 26 de diciembre a las 17 horas.
- Espectáculo piromusical: 26 de diciembre a las 20 horas.
- Óscar Puente: «A López Miras solo le falta hacerme la ola cuando visito la Región»
- Cuatro encapuchados asaltan a punta de pistola un restaurante de Molina de Segura
- El Ayuntamiento de Lorca inicia la expropiación de los terrenos para el nuevo instituto de La Hoya
- El polígono junto a Amazon en Murcia toma cuerpo con la obra de urbanización
- La nueva vida de un murciano tras lograr cancelar una deuda de 65.000 euros: 'Ahora sí tengo ganas de mirar hacia delante
- La avenida Miguel Induráin de Murcia seguirá cerrada por el riesgo de colapso en la estructura
- La nueva ministra de Educación es persona non grata en Murcia
- El Jardín de los Sabores abre este jueves en Murcia para animar el tardeo con 'foodtrucks', conciertos y sesiones Dj