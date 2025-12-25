Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería de Navidad 2025Lluvias MurciaNieve en MurciaAplazadas actividadesMala calidad del aire
instagramlinkedin

Lluvias en Murcia

Buscan a una persona desaparecida tras caer al Río Segura

Una llamada al 112 alertó de la caída al cauce

Buscan a un sujeto desaparecido en el Río Segura.

Buscan a un sujeto desaparecido en el Río Segura.

L.O.

José Arrondo

Las lluvias, persistentes a lo largo del día, han causado algunos estragos tanto en la ciudad de Murcia como en el resto de la Región.

La última información al respecto señala la desaparición de la persona tras caer al Río Segura en su paso por Santa Cruz.

Los bomberos, según han informado, se encuentran realizando las labores de búsqueda en estos momentos. Han puntualizado que diez efectivos y dos vehículos "están ahora mismo" para encontrar al desaparecido.

A través de la red social X (antes Twitter), la cuenta oficial de este cuerpo en Murcia, ha indicado que pudieron conocer el incidente gracias a una llamada al 112 que alertaba de una caída al río.

Noticias relacionadas y más

De acuerdo con los servicios de emergencias del 112 de la Región de Murcia, la víctima del incidente podría ser un hombre. Esperan obtener más datos según avance la investigación.

TEMAS

Tracking Pixel Contents