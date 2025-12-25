Lluvias en Murcia
Buscan a una persona desaparecida tras caer al Río Segura
Una llamada al 112 alertó de la caída al cauce
Las lluvias, persistentes a lo largo del día, han causado algunos estragos tanto en la ciudad de Murcia como en el resto de la Región.
La última información al respecto señala la desaparición de la persona tras caer al Río Segura en su paso por Santa Cruz.
Los bomberos, según han informado, se encuentran realizando las labores de búsqueda en estos momentos. Han puntualizado que diez efectivos y dos vehículos "están ahora mismo" para encontrar al desaparecido.
A través de la red social X (antes Twitter), la cuenta oficial de este cuerpo en Murcia, ha indicado que pudieron conocer el incidente gracias a una llamada al 112 que alertaba de una caída al río.
De acuerdo con los servicios de emergencias del 112 de la Región de Murcia, la víctima del incidente podría ser un hombre. Esperan obtener más datos según avance la investigación.
