Murcia acogerá en marzo el primer Medio Maratón del Entierro de la Sardina

LEl Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Deportes, ha presentado la primera edición del Medio Maratón de Murcia Entierro de la Sardina, una nueva cita deportiva que se celebrará el sábado 21 de marzo de 2026 y que nace con vocación de consolidarse como «uno de los grandes eventos del calendario deportivo y festivo de la ciudad». Además, tendrá un componente solidario, ya que los beneficios se destinarán a Assido, tanto a su oficina de la capital del Segura como a la de Cartagena.

La prueba, organizada por la Asociación de Sardineros junto a la Asociación CorreporMurcia y en colaboración con el Ayuntamiento, contará con dos distancias competitivas, 21 kilómetros y 10 kilómetros, además de una marcha solidaria de 5 kilómetros, permitiendo así la participación de corredores de distintos niveles y edades. El recorrido discurrirá por las principales calles de la ciudad, ofreciendo una experiencia deportiva y festiva en un entorno urbano único.

La salida de las pruebas de 10K y 21K está prevista para las 20.00 horas, después de la marcha solidaria, que dará comienzo a las 18.00 horas. La organización ha previsto un amplio dispositivo de seguridad, asistencia médica y avituallamientos, así como un sistema de cronometraje con chip y la entrega de medalla finisher a todos los participantes que crucen la línea de meta.

Las inscripciones se realizarán de forma online a través de la plataforma habilitada por la organización y estarán abiertas hasta completar el cupo máximo de corredores, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo y la calidad del evento. Y la prueba está abierta a participantes federados y no federados, «siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento», apuntan desde la organización.