El desfile de Papá Noel llena de ilusión y fantasía el corazón de Murcia

Las calles de Murcia se convirtieron esta mañana en un auténtico escenario de fantasía con la celebración del gran desfile de Papá Noel, una de las citas más esperadas por los más pequeños. Desde primera hora del mediodía, cientos de personas invadieron el centro de la ciudad para disfrutar del espectáculo, cargado de música, color e ilusión.

El desfile arrancó puntualmente a las doce desde la calle Proclamación y recorrió algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital murciana. Desde la calle Hermanos Cerón hasta llegar a la Plaza del Cardenal Belluga, el cortejo navideño fue despertando aplausos, sonrisas y miradas de asombro, especialmente entre los niños. El itinerario continuó por calles como Isidoro de la Cierva y Alejandro Seiquer hasta concluir al inicio de la calle Santa Clara, donde el ambiente festivo se mantuvo durante toda la mañana.

El cortejo contó con seis carrozas inspiradas en personajes infantiles

Más de una treintena de elementos dieron forma a un desfile diseñado para sorprender. Seis carrozas tematizadas con personajes infantiles, ocho ballets infantiles y ocho atracciones que se estrenaban por primera vez hicieron del recorrido una experiencia dinámica y llena de movimiento que invitaba a salir a bailar. El protagonismo fue, en gran medida, de los más de 400 participantes que tomaron parte en el desfile, la mayoría niños, que con sus coreografías, disfraces y sonrisas contagiaron el espíritu navideño a todos los asistentes. Bailarines con trajes de elfo e inspirados en el marciano de Disney Stich y muñecos de nieve gigantes dejaron a los pequeños con la boca abierta.

Durante el recorrido se repartieron alrededor de 100 kilos de caramelos y golosinas, uno de los momentos más celebrados por los pequeños, que siguieron el desfile con bolsas en mano para recoger esta dulce mercancía. Desde su trineo, Santa Claus saludó sin descanso, repartiendo gestos de complicidad y alegría.

Visitas a la Casita de Papá Noel en la calle Basabé

La jornada festiva se completó con la tradicional visita a la casita de Papá Noel, instalada en la calle Basabé, que permaneció abierta hasta primera hora de la tarde. Numerosas familias aprovecharon para hacerse fotografías y disfrutar de la cuidada ambientación, que este año recrea un mágico viaje a través del bosque hasta el Polo Norte.