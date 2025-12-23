Este es el programa de actos de Navidad de este martes en Murcia

A tan sólo un día de la primera gran noche de estas fiestas, el ambiente navideño llega a su plenitud en las calles de Murcia. Si quieres disfrutar de actividades para toda la familia, te dejamos el programa de actos del día martes 23 de diciembre. Y si quieres conocer el programa completo, puedes consultarlo desde aquí.

11.00h a 13.30 h y de 17.00h a 20.00h. Visitas a la casa de Papá Noel. Acceso libre. Calle Basabé.

11.00h a 14.00h y 17.00h a 20.00 h. Gran árbol de Navidad. Talleres en familia y ludoteca baby (2 a 6 años). Plaza Circular.

12h. Cuentacuentos musical interactivo: ‘La aventura sin fin’. Acceso libre Museo Ramón Gaya.

13h. Gran árbol de Navidad. Espectáculo: ‘Cuento interactivo de Navidad'. Plaza Circular.

17.00h. Gran espectáculo de Papá Noel. Recinto de fiestas. Santa Cruz.

17.00h y 19.30h. Musical familiar ‘La bella y la bestia’. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro. Teatro Romea.

17.30h. Obra ‘Caperucita Roja’. Duración: 50 min. A partir de 3 años. Información: www.pupaclown.org. Centro Escénico Pupaclown.

17.30h. Taller familiar ‘Belenes encajados’. Actividad gratuita previa reserva en el tfno. 968274390. A partir de 5 años, 15 participantes por grupo. Museo de la Ciudad.

18.00h. Gran árbol de Navidad. Espectáculo: ’Coreo dance navideña’. Plaza Circular.

18.30 a 21.00h. Navilandia: El rincón navideño de Drilo. Talleres Navideños. Recinto Ferial La Fica.

19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Bluey y Bingo.

19.40 h: Photocall con Bluey y Bingo.

20 h: Comparsa ‘A bailar’.

18.00 y 21.00 h. Teatro ‘El prelado’. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro. Teatro Circo.

19.30h. Sones navideños. Concierto de la Agrupación Juvenil de Cabezo de Torres. Plaza del Cardenal Belluga.

20.00h. Cuadrillas en Navidad. Recorrido de la Cuadrilla de Zaraiche por las calles: del Pilar, San Pedro, Pl. Flores, Sta. Catalina, Platería, Trapería, Plaza de la Cruz, Salzillo, Plaza del Cardenal Belluga.

20.00h. Cuadrillas en Navidad. Recorrido de la Cuadrilla de Santa Lucía por las calles: Alfonso X El Sabio, Plaza de Santo Domingo, Trapería, Plaza de la Cruz, Salzillo, Plaza del Cardenal Belluga.

20.15h. Gran árbol de Navidad. Concierto: Cuadrilla de Patiño: ‘Aguilandos murcianos’. Plaza Circular.

20.45h. Concierto de El Raspa. Glorieta de España. Escenario Talento Joven.