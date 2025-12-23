Luz verde a la rehabilitación del yacimiento de San Esteban en Murcia

El Consejo de Ministros autorizó este martes la firma de un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Murcia, para la recuperación del conjunto arqueológico del arrabal andalusí de la Arrixaca y la restauración de la plaza denominada Jardín de San Esteban.

La obra cuenta con un presupuesto superior a los 33 millones de euros. De ellos, el Ministerio asume la mitad, con 16,5 millones de euros, mientras que los ejecutivos autonómico y municipal asumirán un 25% del coste cada uno.

El proyecto tiene tres grandes objetivos: proteger y conservar los restos arqueológicos, garantizando su adecuada conservación a largo plazo; recuperar el Jardín de San Esteban, creando una plaza flotante sobre el yacimiento que permita su visualización sin afectar a su integridad; y crear un centro de interpretación para visitantes, de forma que ciudadanos y turistas puedan conocer la historia del conjunto arqueológico.

El Ministerio de Vivienda, que financia un 50% de las obras, estima que acaben en 2029

La primera fase del proyecto contempla la ejecución de trabajos de prospección arqueológica y estudios técnicos previos con una inversión inicial de 1.226.109 euros financiados conjuntamente entre el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma.

Durante esta etapa, que comenzará próximamente, se desarrollarán cerca de 80 sondeos arqueológicos, según explica el Consistorio en una nota de prensa.

El Ministerio licitará y ejecutará las obras, mientras que la comunidad autónoma y el ayuntamiento financiarán y ejecutarán el proyecto arqueológico. Desde el Gobierno de España estiman que las obras finalicen en el año 2029.

El proyecto incluye la creación de un centro para que los visitantes conozcan la historia andalusí

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, celebró la noticia. "Con esta inversión se garantiza el mayor proyecto de recuperación del patrimonio cultural y damos respuesta a una de las principales demandas de los murcianos", afirmó Lucas, que añadió que "demostramos con hechos nuestro compromiso con la Región".

Por su parte, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, señaló que "la inversión responde a una decisión estratégica: proteger un enclave arqueológico único y hacerlo compatible con la vida urbana actual. Estamos ante una de las zonas arqueológicas urbanas más extensas y mejor documentadas del país".

En la misma línea, la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, destacó que "este proyecto representa una oportunidad histórica para proteger un enclave singular, reforzar la identidad patrimonial de Murcia y avanzar hacia un modelo de ciudad donde la cultura, la historia y el patrimonio juegan un papel central en la transformación urbana y la proyección exterior del municipio".

El conjunto arqueológico de San Esteban cuenta con la catalogación de Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica por los hallazgos descubiertos en él.